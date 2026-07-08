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巴威最新風場「南半圓強勁」超紮實！　粉專：台灣正好在裡面

▲▼颱風「巴威」恐一路刮到中國東北。（圖／翻攝自微博）

▲強颱巴威。（圖／翻攝自微博）

記者周亭瑋／綜合報導

強烈颱風「巴威」逐步向台灣進逼，整體核心結構依舊紮實完整，中央氣象署研判週四有機會接續發布海上、陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文，曝光了最新的衛星風場反演數據，指出巴威颱風目前呈現「南強、北弱」的特殊風場分布。值得注意的是，以目前的預報路徑來看，台灣正好位於風速最強、範圍較廣的「南半圓」，若未來結構沒有明顯改變，全台必須嚴防強風可能帶來的致災性破壞。

週四海陸警恐齊發　最新衛星風場曝「南強北弱」結構

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文，貼出最新的衛星風場反演圖指出，從圖中的紅色區域（代表約7級風）可以發現，巴威颱風目前呈現「南強、北弱」的風場分布型態。雖然北半圓的風速相對較弱，但依然有相當強勁的風勢，整體核心結構依然非常紮實且完整。

台灣正對「最強風暴區」　粉專：還有2天半快防颱

台灣颱風論壇強調，以各國目前預報的颱風路徑來看，台灣在颱風通過時，正好會完全位於風力最強、強風範圍較廣的「南半圓」裡面，「若未來颱風結構沒有明顯改變，全台需特別留意強風可能造成的災害。距離颱風影響台灣還有約2天半，現在就是開始做好防颱準備的時候了！」

周五夜至周六晨最關鍵　專家憂地形作用引發「擺動登陸」

氣象專家吳聖宇則指出，目前各國對於巴威的預報路徑越來越往台灣陸地靠近，在發展趨勢上高度一致，彼此間的差距非常小。從現階段的軌跡來看，巴威已經差不多是「正港西北颱」的路徑。

吳聖宇特別提醒，由於巴威颱風是採取由東南往西北走的方向移動，因此在周五（10日）深夜到周六（11日）清晨之間，當颱風中心經過台灣東北部近海區域時，必須特別小心地形作用所導致的路徑擺動。在地形與颱風環流的交互作用下，不能排除颱風會因為路徑擺動，而在不小心的情況下直接登陸台灣陸地，民眾千萬不可掉以輕心。

►強颱巴威「380km巨大暴風圈」根本閃不掉！粉專：全台將被籠罩
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