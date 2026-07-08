俄軍4年只推進60公里！　芬蘭總統：烏克蘭已打贏這場仗

▲芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

芬蘭總統史塔布7日出席土耳其安卡拉的北約（NATO）峰會時向外媒斷言，烏克蘭已經贏得了對抗俄羅斯的戰爭。儘管他同時警告基輔當局仍迫切需要盟國提供防空支援，但相較於二戰時期的推進速度，俄軍在過去4年來僅推進了60公里，烏克蘭無疑已成功捍衛其主權與領土完整。

俄軍4年僅推進60公里

史塔布（Alexander Stubb）向CNBC表示，儘管遭到莫斯科長達4年多的全面入侵，烏克蘭依舊成功保住了獨立與主權。

他要大家試著從莫斯科的角度來看待戰局，「在過去4年激烈的戰事中，他們只推進了60公里；而在二戰期間，他們一路從莫斯科打到柏林，那可是1400公里。你得問問自己，『誰贏了？誰輸了？』我認為是烏克蘭贏了。」

史塔布強調，「歐洲確實需要加把勁，但烏克蘭需要北約，北約也同樣需要烏克蘭。」不過他也收起笑容警告，現在還不是得意的時候，因為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）迫切需要防空系統，這是盟國必須盡全力協助之處。

瑞典總理力挺：俄羅斯完全沒照預期走

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）也在同日表達了類似看法。他指出，俄羅斯現在完全沒有打贏這場仗，反觀烏克蘭正取得驚人的成功，「俄羅斯完全沒有像他們一開始預期的那樣掌控這場戰爭。」

▲瑞典總理克里斯特森與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



克里斯特森認為，現在的關鍵在於時間站在哪一邊。他分析，莫斯科當局正賭定歐洲會因為戰爭的代價而感到疲倦或恐懼，「除非我們放任這種情況發生，否則現在時間並不站在俄羅斯那邊。俄方希望我們感到厭倦、轉移重心或是心生恐懼，但我認為我們現在正在證明情況恰恰相反。」

為了展現力挺烏克蘭的決心，克里斯特森舉例，歐洲已提出高達900億歐元的貸款方案。此外，瑞典也正積極推進計畫，準備向烏克蘭提供紳寶（Saab）製造的鷹獅（Gripen）戰鬥機，包含採購新一代戰機與提供舊機型支援，這將大幅提升烏克蘭的國防戰力。

歐洲扛起國防重擔 「北約3.0」成形

本次北約峰會聚焦於烏克蘭的未來、俄羅斯對歐洲的威脅，以及歐洲如何減少對美國的軍事依賴。距離北約領袖承諾在2035年前將國防支出從GDP的2%提高到5%，已經過了一年。史塔布稱去年的協議具有歷史性意義，並指出這次峰會的成敗，取決於盟國是否能落實承諾。

「這就是為什麼我們在討論『北約3.0』，為什麼我們在談論把重擔從美國轉移到歐洲，說穿了，我們就是要建立一個更強大的歐洲與北約。」與俄羅斯接壤長達1,340公里的史塔布表示，歐洲已經清楚聽見華盛頓要求他們「對自身國防負起更多責任」的訴求。

芬蘭與瑞典分別於2023年及2024年加入北約，結束了長期的軍事不結盟狀態。克里斯特森強調，兩國的國防建設並非迫於美國壓力，而是出於俄羅斯的侵略行為。「我們這麼做是因為俄羅斯的行徑，俄羅斯是我們這個地區最主要的威脅。」

面對外界質疑美國縮減歐洲駐軍的速度，可能快過歐洲建立自身國防工業的步伐，克里斯特森坦言，這幾十年來美國的要求並非不合理，如果歐洲當初沒有嚴重縮減國防能力會更好，「但現在我們已經重回正軌了。」

他呼籲，將防衛重擔從美國轉移到歐洲的過程必須謹慎、有條理且保持透明，才能確保順利交接。