金馬盼小三通增班　國台辦籲盡快取消所有人為限制

▲大陸國台辦發言人陳斌華（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

小三通運量增加，金門馬祖希望增加航班。大陸國台辦表示，今年上半年金廈小三通航線客運量突破100萬人次，呼籲民進黨當局盡快取消所有人為限制，根據兩岸民眾出行往來需求增加小三通航班。

陸方數據顯示，今年上半年，福州到馬祖的小三通航線（於大陸）出入境旅客達6.2萬餘人次，年增超過40％，其中台灣人出入境數量超過5.5萬人次，年增達39％。

金門縣長陳福海近日表示，小三通重啟開放後，旅客人次逐年遞增，近期船班需求快速增加，金廈航線每日24航次多呈滿載，假日更出現訂位困難情形。金門縣政府觀光處長許績鑫表示，縣府從2025年起即向中央爭取增加小三通船班，始終未獲核定。

陸委會對此回應，交通部目前的規劃是在節假日加班次，遇到連續假期增加更多，可預防增加過多班次刺激更多需求情形，導致問題未能獲得解決。

大陸國台辦發言人陳斌華今（8）日於例行記者會上表示，小三通客運航線是兩岸特別是閩台民眾交流往來最重要、最便捷的通道之一。截至2026年6月30日，小三通已安全運送旅客超過2700萬人次。

陳斌華指出，今年上半年，福馬小三通航線客運量約6.3萬人次，年增超40％，金廈小三通航線客運量突破100萬人次，刷新這條航線破百萬客流最快記錄。

陳斌華強調，兩岸同胞是一家人，歡迎台灣鄉親通過小三通航線到大陸走走看看，尋根祭祖、走親訪友、交流合作。「民進黨當局應以兩岸同胞福祉為重，盡快取消所有人為限制，根據兩岸民眾出行往來需求增加小三通航班。」

另一方面，針對台資企業在大陸上市情況，陳斌華介紹，大陸「十五五」規劃綱要明確提出，「鼓勵符合條件的台資企業在大陸上市」，台資企業在大陸上市已享受與大陸企業同等待遇。

陳斌華指出，近年來，越來越多的台資企業選擇在大陸上市、扎根發展，大陸股市已成為台資企業進行直接融資、擴大企業規模、提升品牌形象的重要管道。

他說明，截至目前，在大陸上市的台企已達67家，大陸將一如既往為廣大台商台企做好服務，希望廣大台商台企充分把握大陸資本市場新機遇，深耕大陸市場，實現自身規模與競爭力的雙重提升。