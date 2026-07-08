「我們是堂堂正正的中國人」　蕭旭岑：去中化違背台灣民眾天性

▲國民黨副主席蕭旭岑出席第十四屆「雲台會」開幕式。(圖／國民黨提供)

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑今（8日）在第十四屆「雲台會」開幕式中致詞表示，台灣內部最新民調顯示，台灣社會認同自己屬於中華民族的佔絕大多數，顯見任何所謂「去中國化」的做法，都不受台灣老百姓歡迎，因為這違背了台灣民眾的天性，更違背了台灣民眾的利益，「我們講中國話、讀中國書、過中國節、拜中國神，身上流著中華民族的血液，是道道地地的台灣人，也是堂堂正正的中國人。」

蕭旭岑指出，國民黨主席鄭麗文祖籍雲南普洱，可以說是雲南的女兒，他代表鄭麗文向雲南鄉親表達親切的問候。去年他帶了一批台灣青年學子來到昆明、大理、麗江交流，當孩子們登上4680公尺海拔的玉龍雪山，看到錦繡河山壯闊的景象，以及親身感受雲南在少數民族融合工作的努力，體會中華民族是一個凝聚包容的民族，都讓這些台灣的孩子留下終身難忘的記憶。

蕭旭岑說，自己身為國民黨副主席與終身黨員，來到雲南，首先就想到雲南在中國近現代歷史上的輝煌事蹟，還有國民黨和雲南的深厚淵源。1915年12月25日，雲南軍民打響討袁護國戰爭的第一槍，「護國軍」以一隅之力撼動天下，成功保衛辛亥革命締造的共和體制。1944年9月14日，中國遠征軍在廣大雲南軍民的支持下，光復騰衝這座歷史名城，打贏抗戰以來，將侵略者趕出國境的第一仗，為抗戰勝利和台灣光復做出了重大犧牲和不朽貢獻。這些光輝歷史，是雲南和台灣非常難得的共同記憶和情感連結，值得雲台兩地持續珍惜、不斷紀念。

蕭旭岑認為，近年來，雲南是大陸經營一帶一路戰略的前沿和輻射中心，是台商面向東南亞和南亞的重要節點。雲台會乘勢而上，歷經十三屆積累，已經成為推動兩岸交流合作的重要平台。今年的雲台會是第十四屆，大會主題「共享RCEP新機遇、開創雲台融合發展新局面」，他認為整體格局相當宏大，發揚了雲南在近現代中國歷史上「敢為天下先」，勇於開創新局的魄力。

蕭旭岑表示，大陸要促進兩岸融合發展；台灣要維持繁榮興旺，都需要推動和平。因為，和平才能促融、和平才能興台。國民黨立足於台灣，和大陸有深厚淵源，對於「和平興台」更是責無旁貸。推動這個目標有兩項要件，是需要兩岸雙方、雲台兩地特別重視的一是民族認同，「兩岸同屬中華民族、都是一家人」，二是政治互信，就是「堅持九二共識、反對台獨」。

蕭旭岑說，雲南和台灣的歷史已經說明，中華民族大家庭是多元一體的，都是有共同血緣、文化和歷史記憶的一家人

，「我們講中國話、讀中國書、過中國節、拜中國神，身上流著中華民族的血液，是道道地地的台灣人，也是堂堂正正的中國人。」只要強化這個認知，彼此有情感連結，兩岸人民和諧相處，會更有感情基礎。

蕭旭岑提及，台灣內部最新民調也顯示，台灣社會認同自己屬於中華民族的占絕大多數，顯見任何所謂「去中國化」的做法，都不受台灣老百姓歡迎，因為這違背了台灣民眾的天性，更違背了台灣民眾的利益。

蕭旭岑回憶，九二共識是上世紀九十年代初，兩岸為了打破僵持，從雙方各自的法律和體制淬鍊出來的智慧結晶，兩岸得以求同存異，進而展開協商，共同解決攸關兩岸老百姓切身相關的重要議題。而反對台獨，本來就符合台灣的法律規定，台獨危害台海安全，違背兩岸人民利益，台灣任何守法的人，都會堅定反對台獨。

蕭旭岑認為，兩岸的法律、法規和體制，都是用一個中國架構來定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實。只要尊重這個現實，雙方有政治互信，兩岸進行對話協商，就會有政治基礎。過去三十多年，台灣經歷過幾次政黨輪替，兩岸關係也隨之起伏。歷史經驗證明，民族認同與政治互信始終是兩岸關係和平發展的根本性保證。

蕭旭岑表示，雲南和台灣主要有以下三個方向，可以共同來努力，增進兩岸對彼此的認同和互信包括致力守護中華歷史、弘揚中華文化；致力增進共同福祉、推動交流合作；致力邁向美好兩岸、強化民生樂利。