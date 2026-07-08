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停電100小時！丹娜絲滿週年「巴威要來了」　網見16級強風：嚇死

▲南鯤鯓牌樓倒塌。（圖／「大雄空拍」授權引用，下同）

▲丹娜絲颱風在台南颳起強風豪雨，最大16級陣風，南鯤鯓代天府總計12支粗壯牌樓被吹倒。（圖／「大雄空拍」授權引用）

記者劉維榛／綜合報導

2025年丹娜絲颱風重創台南滿一週年，七股測站曾測得16級強風，屋頂掀飛、電線桿倒塌、大樹連根拔起，如今巴威颱風再逼近，讓許多在地人回想起當年徹夜難眠的夜晚，「超過100小時沒電可用」、「以為世界末日了」。就怕災情重現，粉專提醒，大自然力量不可輕忽，務必做好防颱準備。

在地粉專《台南式 Tainan Style》發文指出，「沒想到一年了，你還記得嗎？」去年那個讓人徹夜難眠的夜晚，是近代台南最慘風災，丹娜絲颱風侵襲滿一週年。一年前，丹娜絲從台灣西南方海域生成，短短3天快速發展為中度颱風，並以巔峰狀態罕見直撲台灣西半部。

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粉專回憶，丹娜絲深夜侵襲台南及嘉義地區，颱風眼牆附近強勁風勢，替台南帶來前所未見的破壞，七股測站測得16級風，不只是數字上的新紀錄，更是許多台南居民此生最無助、最惶恐的時刻。而這次風災中，倒塌電線桿數量也創下史上新高，台電人員連夜搶修多日，才讓災後居民重新迎來光明。

丹娜絲滿一年！台南人恐怖回憶：以為世界末日

貼文曝光後，不少在地人湧入留言，「身為七股區人，在我家重災區歷歷在目，全區平房屋頂全毀損、汽機車也是…財產損失慘重」、「這輩子會記得的兩個颱風，丹娜絲跟山陀兒，嚇得半死」、「現在國道一號經過台南溪北地區跟嘉義，都還有很多被丹娜絲颱風摧殘的建築物...還沒整修，或是就放棄整修了」、「那次市區大樹很多都連根拔起，非常驚人」、「是連放一個禮拜的颱風假那次嗎」、「歷經超過100小時沒電可用」、「永生難忘，我和家人們壓著門窗，以為世界末日了，風雨緩和後也沒辦法睡，停電好久」。

▼颱風丹娜絲災後滿目瘡痍。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼颱風丹娜絲襲台一周，台南最新狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼颱風丹娜絲襲台一周，台南最新狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼颱風丹娜絲襲台一周，台南最新狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲三合院房舍遭吹毀。（圖／記者蘇晏男攝）

▲電線杆與道路指示牌遭吹倒。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼颱風丹娜絲襲台一周，台南最新狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼颱風丹娜絲襲台一周，台南最新狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

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