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國軍吃到致癌油！分散北部與南部營區　採購104桶剩48桶

▲顧立雄8日到立法院外交國防委員會備詢。（圖／記者徐文彬攝）

▲顧立雄8日到立法院外交國防委員會備詢。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

「中聯油脂」致癌油風暴延燒國軍。國防部今（8日）表示，副供站提供的油品有29項，經查其中一項是「福壽健味香油」，該批號採購104桶，發現56桶已被使用，已全面回收剩下48桶，北部及南部的副供站有進貨，中部及外離島都沒有，總共有29個伙食團有採購，其中北部有5個單位採購；另外，福利處方面，只要衛福部公告的產品，7月1日起配合下架並辦理退貨，不過並沒有進貨昨天公告的232項產品。

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，1300噸問題油流入市面。國防部4日表示，福壽及泰山供售品項，已於2日要求副供中心下架及送驗；國軍各單位均已停止使用，賡續掌握食藥署網站公布的各項資訊，主動查察。

國防部長顧立雄8日到立法院外交國防委員會備詢。國民黨立委徐巧芯詢問，副供中心統一辦理油品採購簽約，再依照北中南、外島物流配運到各營區，目前油品採購、簽約的品牌有幾種？目前公布有含致癌油品量多大？國防部後次室次長李鳳翔中將回應，副供站提供的油品有29項，核對完品項及批號，確定其中一項「福壽健味香油」，該批號採購104桶，發現56桶已被使用，已全面回收剩下48桶。

對於該款香油在各縣市營區的分布，李鳳翔說，北部及南部的副供站有進貨，中部及外離島都沒有，「總共有29個伙食團有採購」，北部有5個單位採購，詳細細節會再提供給委員。

▲徐巧芯8日針對致癌油風暴質詢顧立雄等官員。（圖／記者徐文彬攝）

▲徐巧芯8日針對致癌油風暴質詢顧立雄等官員。（圖／記者徐文彬攝）

由於政府對致癌油下架政策持續改變，從「無需下架」到「含量比例20%以下不用下架」到「不論比例，一律全面下架」，以及受波及擴大至360家。徐巧芯追問，7月2日時是否包含比例20%以下的油品也同樣處理了？李鳳翔表示，食藥署公布的品項就下架，並去核對批號就知道，所以沒有受到「比例20%」不下架政策的影響。

有關求償部分，顧立雄說，會檢討相關法律及合約規定，另外福利處有退貨，7月1日配合食藥署將相關產品下架，同時也有機制，有消費的官兵或眷屬可以辦理退貨。

針對福利處部分，徐巧芯詢問是否昨天才下架「比例20%」的產品？國防部政戰局副局長胡瑞訓少將表示，衛福部公告的所有產品都先被封存下架，也讓所有有去採購的官兵跟眷屬辨理退貨。

但徐巧芯強調，中央原本對致癌油含量未達20％可以不用下架，直到昨天下午才改只要有碰到的，全部都要下架。國軍官員回應，「昨天公告的232項我們都沒有進」。

李鳳翔答詢藍委楊瓊瓔時表示，29個油脂品項中，其中福壽香油的品項跟批號已全面下架，「針對有疑慮的6項目，我們也全面下架」，另經部長要求，29項油品全數已於7月7日第三檢驗單位公正檢驗。

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