日本民宿老闆驚呆！台人退房「像沒住過」：看到訂單特別開心

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一間佐賀民宿業者近日發文，原以為房間被房客弄亂很正常，這幾個月接待許多台灣旅客，卻一次次被感動。他透露，台灣旅客退房前，不只會把椅子歸位、垃圾集中，用過的物品也擺放整齊，讓他走進房間時甚至忍不住懷疑「真的有人住過嗎？」因此現在只要看到來自台灣的訂單，都會特別開心。

該名民宿業者在Threads表示，經營民宿之後，他才發現一件事，「我一直以為，房間被弄亂是很正常的，直到接待了很多台灣旅客。」他指出，每次台灣旅客退房後，房間都整理得非常乾淨，椅子會放回原位，垃圾也會集中好，用過的東西更是整整齊齊，「有時候我走進房間，甚至會想：真的有人住過嗎？」

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台灣旅客「一次又一次感動他」

他也強調，自己知道不是每一位旅客都一樣，但這幾個月來，台灣旅客真的一次又一次讓他感動，「所以現在，我每次看到來自台灣的訂單，都會特別開心。希望今年夏天，能在佐賀迎接更多台灣朋友。」

貼文引發熱論，台人紛紛留言，「只是將心比心而已。我的想法很簡單，就是希望清潔人員打開房門時，不會看到一團亂而覺得煩躁，也能更輕鬆地整理。」「退房後桌椅等家具歸位，垃圾只能出現在垃圾桶，不落地；使用後的毛巾放回浴室，只因為我有機會還會想來住，不想被歸類在黑名單。」

但也有網友表示，「但還是要跟您報告，並非台灣人都是如此，希望您碰到老鼠屎的時候能夠多多包涵。」「還是看人啦，我出外住宿只會將垃圾集中，也不會整理棉被。」「請別這麼想，你也是會遇到台灣鯛的！一隻台灣鯛抵得上100組好台灣客人，會讓你崩潰的！」