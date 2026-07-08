毒油風暴延燒　陳清龍批卓榮泰：神隱多日積極處理了什麼？

▲民眾黨團總召陳清龍 。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯油脂毒油風暴持續延燒，行政院長卓榮泰今（8日）重申「沒有政府不會積極處理」，民眾黨立委陳清龍表示，衛福部連日來荒腔走板、說法一變再變，負責督導的行政院長卓榮泰神隱多日，「請問卓榮泰、衛福部到底積極處理了什麼？」

陳清龍說，致癌油食安風暴已超過一週，問題不僅沒有解決，今天上午再傳疑案外批號油品檢出超標，原因至今不明，「人民連去超商買東西都得提心吊膽」。

陳清龍直言，令人憤怒的是，衛福部連日來荒腔走板、說法一變再變，本應負責督導的行政院長卓榮泰神隱多日，今天竟還有臉說「沒有政府不積極處理」，真的是毫無羞恥。

陳清龍提到，2014年越南假油事件，當時的民進黨要求馬政府三天內公布流向，請問現在是第幾天了？這叫積極處理？1300公噸致癌油，昨天衛福部說只回收43噸、不到4%，剩下的去哪裡？何時回收完畢？衛福部至今給不出答案。

陳清龍說，更嚴重的是，依《食安法》第15條明定，食品含有毒物質就不得製造、加工，衛福部當初訂出「20%以下免下架」的標準明顯違法，到底是誰拍板決定的？誰要負責？請問卓榮泰、衛福部到底積極處理了什麼？