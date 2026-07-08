強颱巴威週五深夜侵襲北市　平地估13級陣風、時雨量20至50毫米

▲蔣萬安主持巴威颱風第二次整備會議。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署指出，巴威預計最快於週四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報，暴風圈則可望於週五傍晚至夜間接觸台灣陸地。台北市長蔣萬安今（8日）上午到災害應變中心聽取各局處防颱，根據北市府氣象團隊預估，巴威颱風再增強，預計明天下午兩點發布海上警報，週五暴風圈納入台北市。巴威中心距離北市最近的時間點則是在週五晚間22時到週六下午14時之間，平地可能出現10至13級陣風，時雨量為20至50毫米。

蔣萬安上午主持災害應變中心並聽取防颱整備，北市府氣象團隊指出，這次巴威颱風動態，預計週四下午14時可能發布海上颱風警報；週五下午14時暴風圈可能陸上警戒區會將北市納入，進入暴風圈會是在週五晚間20時，因暴風圈比較大，脫離暴風圈時間，要到週六晚上23時才會脫離。

氣象團隊表示，依照目前氣象署資料，與過去颱風比對，艾利颱風北市平地出現12級風，不過這次颱風更強，預估風力會更大，氣團團隊會緊盯颱風動態，明天週四颱風雨帶還沒有靠近，時雨量預估約10毫米左右；週五下午開始颱風外圍靠近，則預估會出現時雨量30毫米，陣風7至9級。

氣象團隊評估，暴風圈影響時間，週五晚22時到週六下午14時之間是巴威颱風中心距離台北市最近時間點，平地可能出現10至13級陣風，時雨量為20至50毫米，週六下午14點雖還在暴風圈，但颱風已經到西北側，因此時雨量跟陣風會降低。

團隊綜合評估，巴威對台北市的影響，最大風力會從週五深夜到週六白天，平地陣風預估可達10至13級，最強雨勢預估會出現在週五晚8時到週六晚上8時這個24小時，平地累積雨量預估最大400毫米達大豪雨等級，陽明山區、基隆河中游、翡翠水庫集水區等會達大豪雨及超大豪雨等級，特別注意是，颱風最接近的時候，眼牆附近的連續性短嚴實強降雨，可能會三至五小時的移入。