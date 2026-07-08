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國軍恢復反共愛國教育　國台辦批：教唆「為民進黨而戰」

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2026.7.8） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

國軍宣布，自今年起恢復對三軍八校院畢業生的「反共愛國教育」，大陸國台辦今（8）日批評這是「教唆他們為台獨而戰、為民進黨而戰」，蓄意升高兩岸對立對抗。

我國防部表示，考量中共對台軍事威脅日益升高，軍校畢業生有必要清楚了解國家安全威脅，體認軍人「為何而戰，為誰而戰」使命，故自今年起恢復「反共愛國教育」。

大陸國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上批評，民進黨當局企圖對台灣軍校畢業生灌輸「反共」主張，教唆他們為「台獨」而戰、為民進黨而戰，是在大開歷史倒車，是在蓄意升高兩岸對立對抗。

陳斌華稱，「台獨」是絕路，「以武謀獨」是死路一條，希望廣大台灣同胞認清「台獨」分裂勢力的禍心和危害，拒絕成為「台獨」的陪葬和炮灰。

另外，路透社報導，南投縣近日舉辦城鎮韌性演練，首次測試，南投官員是否能與中央政府及軍方合作，在台灣遇襲情況下維持政務運作。

對此，陳斌華表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，為勾連外部勢力謀「獨」挑釁，煽動兩岸對立對抗，是引發台海緊張動盪的罪魁禍首，大搞「全民皆兵」，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車，嚴重損害台灣民眾安全福祉。

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