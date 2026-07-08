陸試射飛彈破壞和平　國台辦酸民進黨「過度反應」暴露色厲內荏

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

針對大陸海軍成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，民進黨痛批「升高周邊緊張局勢、破壞區域和平穩定」，並呼籲國際社會共同關注軍事擴張。大陸國台辦發言人陳斌華今（8）日回應，此次飛彈試射是年度軍事訓練的例行性安排，不針對任何特定國家和目標，冷諷民進黨對此過度反應，充分暴露謀「獨」挑釁的色厲內荏。

大陸海軍於「七七事變」前夕發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。民進黨指出，「大陸升高周邊緊張局勢，破壞區域和平穩定，台灣將堅定捍衛主權安全與區域和平穩定，呼籲國際社會共同關注大陸軍事擴張與挑釁威脅」。

針對民將黨指控，陳斌華首先指出，大陸國防部發言人對此已經作了說明。此次導彈試射是年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

陳斌華強調，「我們有堅定的意志、堅強的決心和強大的能力，粉碎一切『台獨』分裂圖謀，維護國家主權和領土完整。」

隨後，陳斌華表示，「民進黨當局對此次導彈試射的過度反應，充分暴露其謀『獨』挑釁的色厲內荏。」

大陸國防部新聞發言人陳曦昨天已回應，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，恪守自衛防禦核戰略，「始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽。」

解放軍海軍於7月6日12時01分，1艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。

大陸軍方也回應，「此次導彈試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。」