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收人妻裸照還讚「喇舌很棒」　小王挨告只願賠10萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）被指控與人妻小花（化名）有不正當男女關係，兩人自2025年1月起互傳曖昧訊息、裸照，甚至做出接吻、種草莓等行為，因而挨告。台中地院法官日前審理之後，判處阿茂應賠償小花的丈夫26萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲阿茂與小花的對話內容十分露骨。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花的丈夫在判決書中主張，阿茂和小花都在同一間公司任職，阿茂明知小花已婚，兩人仍自2025年1月起互傳曖昧、煽情訊息，例如「我覺得喇舌很棒」、「寶貝，我愛妳」等等，甚至傳送裸照，還有接吻、種草莓、醉酒同宿等行為，嚴重侵害他的配偶權，因而決定對阿茂提告求償80萬元。

阿茂不否認曾與小花互傳訊息，但強調兩人絕無酒醉同宿、種草莓、互傳裸照或進行性行為，他只願意賠償10萬元。

然而，台中地院法官檢視阿茂和小花的對話紀錄，發現他曾傳送「我覺得喇舌很棒」、「寶貝，我愛妳」、「超級滿意，這樣親就對了，脖子真的沒怎樣齁」、「那下次可以久一點嗎？我也喜歡親親喇舌」等訊息，甚至在小美傳送某張照片（事後已刪除）之後，回覆「幹嘛給我看胸部，我要全身照」。

法官認為，阿茂和小花的對話內容提及指交、口交情節，可見兩人應當發生過性行為，此外，他還在對話中明確提及小美傳送的照片裸露胸部、關心小美的脖子，可見應當有傳送裸照、試圖種草莓等事情發生。

至於酒醉同宿一事，法官指出，從現有證據看來，兩人酒醉後雖然有擁抱、親吻及撫摸等親密接觸，但並未發生性行為，也沒有同宿。

法官表示，阿茂的行為已經逾越一般男女正常交往分際，嚴重破壞小花丈夫的配偶關係身分法益，且情節重大，最終判他應賠償26萬元較為適當。全案仍可上訴。

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