剪斷兒生殖器判6年　恐怖媽移隔離房「狗洞抓人」打4警再判刑

▲古林姓女子剪斷兒子生殖器判6年，目前在台中女監執行，卻屢次鬧事，近日再判妨害公務5月。（AI協作圖／記者許權毅製，經編輯審核）



記者許權毅／台中報導

古林姓女子2021年犯下剪斷親生兒子生殖器的驚悚案件，遭判6年定讞，在台中女監服刑。先前因在獄中性騷，因此改住進隔離靜思舍房，古林女不斷踹門抗議，又從出菜口抓住林姓管理員頭髮，隔日又趁安全檢查時衝出舍房，攻擊4名戒護人員，2罪判刑，合併應執行5月。

古林姓女子（34歲）疑似因為產後壓力大，對剛出生不到1歲的兒子失去耐心，竟然持剪刀剪斷兒子生殖器，還拍照上傳臉書，所幸孩子生殖器被接回，能恢復7至9成。

古林女犯案後被逮，依成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪起訴，最終於2023年1月判處6年徒刑確定，古林女還另有放火罪被判處1年2月，2案合併應執行共6年10月，目前於台中女監執行中。

▲古林女在獄中被收進隔離房，卻攻擊獄警。（圖／記者許權毅攝）



2025年8月，古林女於台中女監六工202房就寢時，對另名女囚伸手摸乳搓揉，遭人檢舉提告，最終被依性騷擾罪判刑5月。

但當時中女監疑似為了調查，將古林女隔離至靜思舍南231房，她不滿而持續踢踹房門製造噪音，值班林姓管理科員上前勸說制止，導致古林女不滿，從出菜口（獄中俗稱狗洞）抓住林員頭髮。事發後，4名戒護人員到舍房要進行安全檢查時，古林女又徒手攻擊4人，並且衝出舍房，造成現場4名戒護人員臉部、手部、胸部等多處受傷。

中院審酌，古林女漠視國家公權力，無端對監獄人員施加暴力，接連2日有妨害公務犯行，依2個妨害公務執行罪各判2月、4月，合併應執行5月。