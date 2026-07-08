　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

剪斷兒生殖器判6年　恐怖媽移隔離房「狗洞抓人」打4警再判刑

▲▼ 。（AI協作圖／記者許權毅製，經編輯審核）

▲古林姓女子剪斷兒子生殖器判6年，目前在台中女監執行，卻屢次鬧事，近日再判妨害公務5月。（AI協作圖／記者許權毅製，經編輯審核）

記者許權毅／台中報導

古林姓女子2021年犯下剪斷親生兒子生殖器的驚悚案件，遭判6年定讞，在台中女監服刑。先前因在獄中性騷，因此改住進隔離靜思舍房，古林女不斷踹門抗議，又從出菜口抓住林姓管理員頭髮，隔日又趁安全檢查時衝出舍房，攻擊4名戒護人員，2罪判刑，合併應執行5月。

古林姓女子（34歲）疑似因為產後壓力大，對剛出生不到1歲的兒子失去耐心，竟然持剪刀剪斷兒子生殖器，還拍照上傳臉書，所幸孩子生殖器被接回，能恢復7至9成。

古林女犯案後被逮，依成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪起訴，最終於2023年1月判處6年徒刑確定，古林女還另有放火罪被判處1年2月，2案合併應執行共6年10月，目前於台中女監執行中。

▲古林女在獄中被收進隔離房，卻攻擊獄警。（圖／記者許權毅攝）

2025年8月，古林女於台中女監六工202房就寢時，對另名女囚伸手摸乳搓揉，遭人檢舉提告，最終被依性騷擾罪判刑5月。

但當時中女監疑似為了調查，將古林女隔離至靜思舍南231房，她不滿而持續踢踹房門製造噪音，值班林姓管理科員上前勸說制止，導致古林女不滿，從出菜口（獄中俗稱狗洞）抓住林員頭髮。事發後，4名戒護人員到舍房要進行安全檢查時，古林女又徒手攻擊4人，並且衝出舍房，造成現場4名戒護人員臉部、手部、胸部等多處受傷。

中院審酌，古林女漠視國家公權力，無端對監獄人員施加暴力，接連2日有妨害公務犯行，依2個妨害公務執行罪各判2月、4月，合併應執行5月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品
HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

3男玩到忘記「困烏來溪中」　警消急架繩索涉水救人

受訪一句話成鐵證　彩虹眷村「塗漆」魏丕仁8人要賠中市府85萬

快訊／中聯油脂總經理、品研副課長列被告　訊後請回

快訊／新北警查詐騙竟發現自己人　自請拘提金山分局警官

屏東枋寮死亡車禍！26歲男載同事赴工地　途中「自撞招牌」傷重亡

自認遭抹紅想開放陸醫離島看診　陳玉珍告王義川10人求償700萬吞敗

非單純惡作劇！台中東山高中假截圖瘋傳　綠營轟「認知作戰」

快訊／台2線嚴重車禍！騎士自撞分隔島噴飛　無呼吸心跳搶救中

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

3男玩到忘記「困烏來溪中」　警消急架繩索涉水救人

受訪一句話成鐵證　彩虹眷村「塗漆」魏丕仁8人要賠中市府85萬

快訊／中聯油脂總經理、品研副課長列被告　訊後請回

快訊／新北警查詐騙竟發現自己人　自請拘提金山分局警官

屏東枋寮死亡車禍！26歲男載同事赴工地　途中「自撞招牌」傷重亡

自認遭抹紅想開放陸醫離島看診　陳玉珍告王義川10人求償700萬吞敗

非單純惡作劇！台中東山高中假截圖瘋傳　綠營轟「認知作戰」

快訊／台2線嚴重車禍！騎士自撞分隔島噴飛　無呼吸心跳搶救中

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

致癌油案持續擴大　食藥署宣布「4家油廠」全面稽查抽驗

瑤瑤解放深V開到肚臍！　「超兇上圍炸出」事業線全被拍

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

社會熱門新聞

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

即／屏東汽機車噴飛「倒卡大排」　騎士、後座乘客雙亡

快訊／蹦闆才喊「正當生意人」！今遭檢方搜索、拘提

竹田自小客機車事故 釀兩死

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

恐怖情人自提分手又反悔刺死治療師

即／疑曾與父親起爭執…「桃園國中生」住處墜樓亡！

西門町擺壞壞魔鏡帳　男女在內拍色色片不起訴

「討債網紅」也被拘提　竹聯承信會12人被逮

家寧「頻道已歸我」　Andy：沒給她

機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

更多熱門

相關新聞

台中大遠百旭集內部曝光　明起開放預訂2個月

台中大遠百旭集內部曝光　明起開放預訂2個月

饗賓集團旗下頂級日式Buffet旭集明(9)日將在台中大遠百正式開幕，今天內部搶先曝光，多道限定料理也亮相。旭集台中大遠百店占地469坪、規劃367個座位。官方也宣布，因台中消費者太踴躍，訂位規定也將改變，原本規定僅開放「未來1個月訂位」，明天起將改為網路及電話都可訂「未來2個月訂位」。

矢板明夫遇襲時間軸曝　中國男遭起底

矢板明夫遇襲時間軸曝　中國男遭起底

推輔仔嗆營長　超級天兵慘了

推輔仔嗆營長　超級天兵慘了

即／中國男廖港發「受僱攻擊」裁押

即／中國男廖港發「受僱攻擊」裁押

伏襲矢板明夫　中國男「受僱施暴」遭聲押

伏襲矢板明夫　中國男「受僱施暴」遭聲押

關鍵字：

台中生殖器隔離房監獄女監

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面