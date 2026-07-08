致癌油風暴延燒！盧秀燕砲轟下架標準急轉彎　嗆：誰來保護食安

記者唐詠絮／彰化報導

中聯大豆沙拉油苯駢芘超標風暴持續延燒，台中市長盧秀燕今（8）日赴彰化出席中部五縣市企業座談會，接受媒體聯訪時直言，中央在這次毒油下架事件中「決策反覆一日數變」，不僅造成商家困擾，更讓民眾無所適從、心生恐慌。她呼籲中央應展現更大的決心與擔當，勇敢做出正確決策，才能真正守護國人食安。

▲針對毒油事件，台中市長盧秀燕說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣衛生局前往稽查。（圖／彰化縣衛生局提供）

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出一級致癌物苯駢芘超標4倍，約1300公噸問題油品流向泰山、福壽、福懋等下游廠商，今天泰山調理油自主驗出超標。

盧秀燕表示，食安問題關乎國人健康，「民以食為天，人民的健康最重要」。她強調，中央在守護民眾食安方面應該更積極、更有魄力，並且走在正確的道路上。然而這次油品下架事件中，衛福部決策反覆不定，先是規定含有問題油比例20%以上的產品才須預防性下架，引發社會強烈反彈後，政策又急轉彎，宣布20%以下也須全面下架，導致許多民生商家必須進行兩次下架動作，不僅耗費人力物力，更重創民眾對食安體系的信心。

盧秀燕進一步指出，如果中央一開始就能勇敢決策，一次到位，就不會衍生後續問題。她呼籲中央未來在處理食安事件時，應展現決心與擔當，決策要正確且明確，避免朝令夕改，造成商家困擾與民眾無所適從。「最重要的是，民眾感到擔心，誰來保護？國家是不是能夠保護他們的食安？」盧秀燕語重心長地提出質疑，期盼中央正視問題，拿出具體作為。