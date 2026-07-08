　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

致癌油風暴延燒！盧秀燕砲轟下架標準急轉彎　嗆：誰來保護食安

記者唐詠絮／彰化報導

中聯大豆沙拉油苯駢芘超標風暴持續延燒，台中市長盧秀燕今（8）日赴彰化出席中部五縣市企業座談會，接受媒體聯訪時直言，中央在這次毒油下架事件中「決策反覆一日數變」，不僅造成商家困擾，更讓民眾無所適從、心生恐慌。她呼籲中央應展現更大的決心與擔當，勇敢做出正確決策，才能真正守護國人食安。

▲台中市長盧秀燕說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲針對毒油事件，台中市長盧秀燕說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣衛生局前往稽查。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局前往稽查。（圖／彰化縣衛生局提供）

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出一級致癌物苯駢芘超標4倍，約1300公噸問題油品流向泰山、福壽、福懋等下游廠商，今天泰山調理油自主驗出超標。

盧秀燕表示，食安問題關乎國人健康，「民以食為天，人民的健康最重要」。她強調，中央在守護民眾食安方面應該更積極、更有魄力，並且走在正確的道路上。然而這次油品下架事件中，衛福部決策反覆不定，先是規定含有問題油比例20%以上的產品才須預防性下架，引發社會強烈反彈後，政策又急轉彎，宣布20%以下也須全面下架，導致許多民生商家必須進行兩次下架動作，不僅耗費人力物力，更重創民眾對食安體系的信心。

▲▼中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，彰化縣府要求相關油品預防性下嫁。（圖／彰化縣衛生局提供）

盧秀燕進一步指出，如果中央一開始就能勇敢決策，一次到位，就不會衍生後續問題。她呼籲中央未來在處理食安事件時，應展現決心與擔當，決策要正確且明確，避免朝令夕改，造成商家困擾與民眾無所適從。「最重要的是，民眾感到擔心，誰來保護？國家是不是能夠保護他們的食安？」盧秀燕語重心長地提出質疑，期盼中央正視問題，拿出具體作為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品
HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

申辦護照注意！因應巴威颱風　外交部4辦事處明提前發2類護照

卓榮泰上周就知情致癌油僅指示「應再考慮」　藍黨團轟是你決定蓋牌？

致癌油引爆口水戰！黃世杰批桃市府處理失當　反遭酸狀況外

喊話「小三通復航、迎接陸客」　鄭麗文批中央苦毒澎湖人

油品風暴延燒　卓榮泰重申「絕無蓋牌」：查獲就公布、有問題就下架

民進黨北北桃宜參選人簽署交通改善白皮書　民眾黨1人也簽

中聯致癌油風暴延燒　黃國昌促中央成立「油問必答」平台

李四川喊拚無人機產業　綠議員傻眼：地獄梗？藍委砍預算時你在哪

南僑未依法通報遭重罰300萬擬提訴願　北市法務局：依法處理

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

申辦護照注意！因應巴威颱風　外交部4辦事處明提前發2類護照

卓榮泰上周就知情致癌油僅指示「應再考慮」　藍黨團轟是你決定蓋牌？

致癌油引爆口水戰！黃世杰批桃市府處理失當　反遭酸狀況外

喊話「小三通復航、迎接陸客」　鄭麗文批中央苦毒澎湖人

油品風暴延燒　卓榮泰重申「絕無蓋牌」：查獲就公布、有問題就下架

民進黨北北桃宜參選人簽署交通改善白皮書　民眾黨1人也簽

中聯致癌油風暴延燒　黃國昌促中央成立「油問必答」平台

李四川喊拚無人機產業　綠議員傻眼：地獄梗？藍委砍預算時你在哪

南僑未依法通報遭重罰300萬擬提訴願　北市法務局：依法處理

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

致癌油案持續擴大　食藥署宣布「4家油廠」全面稽查抽驗

瑤瑤解放深V開到肚臍！　「超兇上圍炸出」事業線全被拍

【為救愛犬】台東短裙女跳下水溝受困　警解送通緝犯順便救人

政治熱門新聞

批李洋後道歉了！運彩公會理事長4聲明　宣布退出經營

北市週五放颱風假？　蔣：前一晚8時宣布是否放

蔣萬安重話令區公所：別發生任何要緊急調度情事

強颱巴威侵襲北市時間曝　平地估13級陣風

曝「蹦闆」涉嫌組織暴力犯罪遭逮　黃瓊慧：感謝中壢分局拿出魄力

國軍缺尉、士官　顧立雄：明年擬重啟預官考試

王浩宇：柯文哲找我組黨、吳敦義找入黨　不罵國民黨99.99%還是議員　

當年瘋狂攻擊賴清德挨轟　焦糖哥哥冷回：要不要報告他之前做的事

致癌油風暴延燒　盧秀燕轟下架標準急轉彎

謝國樑宣布基隆下修颱風假標準　沈伯洋：北北基桃宜應該共同討論

幕後／全黨動起來！萬美玲樁腳群組動員令　藍營「護廣洋」行動曝

致癌油風波　賴清德說重話：中聯油未立刻通報很不應該「應依法究辦」

中聯致癌油遭重罰　前國健署長揭4疑點

「香港快閃打手」來台　矢板明夫籲政府重視2件事

更多熱門

相關新聞

彰化衛生建請中央針對中聯油品逐批抽驗

彰化衛生建請中央針對中聯油品逐批抽驗

中聯油脂致癌沙拉油風暴持續延燒，如今知名大廠「泰山」也傳出油品驗出致癌物。衛福部長石崇良今（8）日於立法院受訪時首度證實，泰山一批調理油自主送驗檢出苯駢芘（BaP）超標，經彰化縣衛生局追查，該批調理油自主送驗竟也檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標，所幸即時攔截未流入市面。

貨車「蛇行狂飆」拒捕　女跳車躲超商

貨車「蛇行狂飆」拒捕　女跳車躲超商

花壇前鄉代主席李岳珉圖利93萬　判7年定讞

花壇前鄉代主席李岳珉圖利93萬　判7年定讞

藍委質疑食安管理不足　石崇良：業者延遲通報導致

藍委質疑食安管理不足　石崇良：業者延遲通報導致

國1小貨車連撞2車　自小客慘成鐵球

國1小貨車連撞2車　自小客慘成鐵球

關鍵字：

中聯盧秀燕台中市長彰化縣泰山影音

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面