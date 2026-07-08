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荷莫茲海峽油輪遭襲！美伊緊張升溫　航運風險升至「嚴重」等級

▲▼7月6日，荷莫茲海峽附近有一群小型船隻。（圖／路透）

▲7月6日，荷莫茲海峽附近有一群小型船隻。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

波斯灣局勢再度升溫，卡達液化天然氣（LNG）油輪與沙烏地阿拉伯原油油輪7日先後在荷莫茲海峽附近遭遇攻擊，導致國際油價走高，海事機構也將通過該水域的船舶威脅等級提升至「嚴重」。此次事件不僅衝擊全球能源運輸，也打亂美國與伊朗近期達成的脆弱緩和局面，雙方關係再度陷入緊張。

根據《路透社》，一艘載運卡達液化天然氣的油輪「Al Rekayyat」在荷莫茲海峽附近遭到攻擊，船身左舷受損。消息人士指出，船上機艙發生火災，一度面臨爆炸風險，船員則安全撤離。這也是自2月28日美國與以色列對伊朗展開攻擊後，首度有來自卡達的液化天然氣油輪遭遇攻擊。

卡達外交部隨後指控伊朗應對事件負起「全部法律責任」，並召見伊朗副大使提出抗議。卡達國營航運公司卡達氣體運輸公司（Nakilat）以及卡達能源公司（QatarEnergy）則尚未回應相關事件。

除了卡達油輪外，一艘懸掛沙烏地阿拉伯旗幟的超大型油輪「Wedyan」也在通過荷莫茲海峽期間受損。沙烏地外交部譴責攻擊行動，表示伊朗應對該船受損事件負責。該油輪由沙國航運企業Bahri擁有與管理，但公司尚未公布損害細節。

▲▼卡達液化天然氣運輸船「Al Rekayyat」在荷莫茲海峽附近遭到攻擊，導致船身左舷受損。（圖／路透）

▲卡達液化天然氣運輸船「Al Rekayyat」在荷莫茲海峽附近遭到攻擊，導致船身左舷受損。（圖／路透）

由美國海軍主導的「聯合海事資訊中心」（JMIC）於7日宣布，將荷莫茲海峽船舶通行威脅等級從「高度」提升至「嚴重」，這是自6月15日以來首次達到該級別。JMIC表示，近期多起獲確認事件顯示，當地安全環境仍處於高度緊繃狀態，航運業者必須保持「極度警戒」。

JMIC也提醒船舶，未來可能面臨更多軍事力量巡邏、航線壅塞，以及伊朗伊斯蘭革命衛隊增加無線電盤查等情況。

荷莫茲海峽是全球能源運輸的重要通道，戰前每天約有125艘船舶通過，承載全球約5分之1的石油與天然氣供應。然而，近期衝突導致航運量大幅下降。船舶追蹤服務公司Kpler資料顯示，7日僅約16艘船通過荷莫茲海峽，是近3週來最低紀錄；過去一週平均每天約25至40艘，遠低於衝突爆發前水準。

市場也迅速反映風險升高。消息傳出後，國際油價盤後交易一度上漲近6%，布蘭特原油價格接近每桶76美元。能源顧問公司Rapidan Energy Group總裁麥克納利（Bob McNally）表示，「伊朗自昨天起攻擊3艘船舶，加上美國撤銷伊朗石油出口豁免，顯示停火並不像市場原先假設的那樣穩固。」

▲▼南韓HMM散貨船「樹木號」遭攻擊後爆炸起火，船底破洞長7公尺、寬5公尺。（圖／大韓民國外交部）

▲南韓HMM散貨船「樹木號」遭攻擊後爆炸起火。（圖／大韓民國外交部）

此次攻擊也衝擊美伊近期恢復的外交互動。美國與伊朗在6月達成協議，同意重新開放荷莫茲海峽，作為3個月戰事後降低緊張的一部分。美國政府當時曾批准伊朗有限度出售石油，以換取局勢緩和，但白宮7日撤銷該許可，並警告伊朗，美方「完全不可接受」其在荷莫茲海峽的行動，威脅其將面臨後果。

目前，美國與伊朗仍就伊朗核計畫與荷莫茲海峽控制權進行更廣泛談判，但雙方上週結束一輪會談後，尚未達成永久協議。美國總統川普日前表示，美國或是與伊朗達成協議，或是「完成任務」，再次釋出可能採取軍事行動的警告。

伊朗外交部長則回應，若美方持續發出軍事威脅，最終將無法啟動協議談判。

目前尚無任何組織公開承認發動攻擊，美國匿名官員則透露，初步跡象顯示，伊朗可能曾向兩艘商業船隻開火。另一宗事件中，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，一艘油輪稍後遭無人機攻擊，造成輕微損害，但仍能航行至下一個目的地。

隨著荷莫茲海峽重新開放進程陷入不確定，油輪市場波動持續升高。航運經紀公司BRS指出，該水道目前「時停時開」的狀態，使中東油輪市場持續承受壓力，也造成油輪進出流量不穩。近期海灣地區裝載油輪的平均日租金更升至近30萬美元，高於上週不到20萬美元的水準。

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