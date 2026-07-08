東港迎王暖身！丁未正科王船開光點睛　信眾擠爆見證神聖時刻

▲東港東隆宮丁未正科王船開光點睛大典8日登場。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

三年一科宗教盛事即將登場，東港迎王平安祭典重頭戲之一「丁未正科王船開光點睛大典」今(8)日上午在東隆宮隆重舉行，王船在依循古禮完成開光點睛儀式後，正式賦予神聖使命，吸引大批信眾及各地遊客到場觀禮，共同見證莊嚴隆重的歷史時刻，提前感受東港迎王祭典深厚的宗教文化底蘊與震撼魅力。

這項儀式，在縣長周春米、東港東隆宮董事長潘慶士、丁未正科大總理洪景崇、立委徐富癸等人，共同見證王船開光點睛的重要儀式，並於王船廠前完成剪綵，祈求風調雨順、國泰民安，也為明年的迎王平安祭典揭開精彩序幕。

一早的東港東隆宮廟埕便湧入大批信眾與攝影愛好者，香煙裊裊、鼓樂齊鳴，現場洋溢著濃厚的宗教氛圍。高聳壯觀、色彩鮮豔的王船停放在王船廠，在陽光映照下更顯氣勢非凡，吸引許多民眾駐足欣賞，紛紛拿起手機、相機記錄這難得一見的重要時刻，現場熱鬧又充滿虔敬氛圍。

縣長周春米表示，迎王平安祭典是相當具有地方特色的宗教文化祭儀，也是東港最重要的信仰盛事之一，今天舉行王船開光點睛，不僅是替王船賦予神聖使命，更象徵丁未正科迎王祭典正式邁入最關鍵的準備階段，所有信眾都懷抱著虔誠與期待，共同迎接三年一科的迎王盛典。

周縣長說，王船是整個迎王祭典的核心與靈魂，從選材、造船、彩繪、安龍目到今天的開光點睛，每一道工序都凝聚著造船師傅精湛的工藝技術，以及地方信眾與志工無私奉獻的心力。當王船完成點睛後，也代表這艘承載著眾人祝福與願望的王船，即將肩負代天巡狩、護佑地方、祈福消災的重要使命。

上午吉時一到，典禮正式展開，由屏東縣政府民政處處長鄭文智、屏東縣議長周典論、東港東隆宮董事長潘慶士、丁未正科大總理洪景崇，以及董監事與王船組代表擔任「點睛官」。眾人左手持辟邪鏡、右手執硃砂筆，依循古禮，逐一在王船龍目、船身等重要部位點上象徵平安、驅邪與護佑的硃砂，全程莊嚴肅穆，信眾屏息凝神，共同見證這神聖的一刻，為迎王祭典正式揭開序幕。

丁未正科王船全長46尺6寸（台尺），造價約新臺幣1,380萬元，由東港及小琉球造船師傅與地方志工共76人投入建造。木造船體歷時約3個月完成，彩繪再耗時約2個月，完整延續傳統木造王船工藝，每一處雕刻、彩繪與裝飾皆展現臺灣傳統造船技藝的精湛與文化傳承價值。

開光點睛大典依循古禮進行，先恭請溫府千歲暨中軍府駕臨王船廠安座，由法會道士團誦經祈福，隨後依序完成王船公開光、貴賓參拜、王船廠剪綵、王船大爺銜頭燈揭幕等儀式。上午9時15分吉時一到，點睛官正式進行王船開光點睛，儀式完成後再灑下象徵吉祥平安的糖果與糖餅，信眾共享神恩，接續由大總理、內外總理、各角頭副總理、轎班爐主、參事、董監事、信徒及王船組員依序祀王，最後分享發粿，並恭請溫府千歲暨中軍府回宮安座。

其中最受現場民眾期待的「撒糖果、丟麻糬」活動，更將現場氣氛推向最高潮。工作人員站上高台，將一包包糖果、麻糬拋向人群，信眾早已手持水桶、紙箱、高舉雙手等待接福，現場歡呼聲、笑聲此起彼落。依照傳統習俗，「撒糖果、丟麻糬」象徵漁夫撒餌引魚，信眾爭相搶接，就如魚群聚集吃餌一般，寓意漁獲豐收、五穀豐登、福氣滿載，也為整場典禮增添熱鬧喜慶的氛圍。

東港東隆宮董事長潘慶士表示，王船完成開光點睛後，王船廠即日起正式開放信眾參香祭拜，並接受各界添載奉獻。隨著迎王祭典腳步逐漸接近，各項籌備工作也將陸續展開。東港迎王平安祭典不僅是一場宗教盛事，更是地方文化、傳統工藝與信仰精神的重要象徵，誠摯邀請全國及海外民眾前來東港，共同見證三年一科迎王盛典，感受百年信仰文化無與倫比的魅力。