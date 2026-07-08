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Grab宣布「Uber執行長辭任董事」　強調收購foodpanda獨立性

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲公平會已在6月中受理Grab併購foodpanda一案。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

Grab購併台灣foodpanda，外界質疑其最大外部股東為Uber，結合有壟斷疑慮。Grab今天宣布，Uber執行長Dara Khosrowshahi辭去董事職務，確保收購foodpanda台灣業務案中，維持健全且獨立公司治理架構。

Grab表示，Uber Technologies, Inc. 執行長Dara Khosrowshahi已在7月6日辭去Grab董事會董事，調整後的董事會由6名董事組成，其中4人為獨立董事。

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Grab指出，Dara Khosrowshahi於2018年Uber將東南亞業務出售給Grab後加入董事會，他並非執行董事，未參與Grab日常管理或營運，過去也主動迴避所有與台灣事務相關的董事會討論及決策。

Grab強調，他們是創辦人主導的公司，在雙重股權結構下，集團執行長暨共同創辦人陳炳耀持有過半數投票權，所有重大決策均由其位於新加坡的管理團隊獨立制定；此次董事會調整，致力於在擬收購foodpanda台灣業務案中，維持健全且獨立公司治理架構。

公平會已於6月中正式受理foodpanda併購案，依規定須在30天內做出決策，若審議未延長，結果可望於7月底揭曉。公平會表示，審查重點會在結合後對市場影響，有無壟斷疑慮。

公平會指出，審查時將針對Uber對Grab有無實質控制力或影響程度，將是審查時的重要討論事項。

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