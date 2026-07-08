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投資慘賠缺錢花！彰銀前行員變內鬼　偷改客戶密碼盜領28萬

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市北投彰化銀行員變內鬼，趁客戶掛失偷改密碼3度盜領存款 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

彰銀北投分行王姓前行員趁張姓客戶到銀行辦理存摺掛失時，私自變更帳戶交易密碼，還盜蓋印鑑、偽造取款憑條，將客戶帳戶內存款分次轉入廖姓女子帳戶後，再持提款卡到ATM提領或轉出，3次犯行共盜領28萬2000元。士林地院審理後，依銀行職員背信罪判王男有期徒刑1年，緩刑2年。

王男自2014年間起任職於彰化銀行北投分行，負責新台幣或外幣交易款項收付、記帳、結帳等業務，屬銀行法所稱銀行職員。

然而，2014年4月29日到彰銀北投分行辦理存摺掛失，王男趁機未經張男同意或授權，變更張男帳戶存摺交易密碼，並將張男印鑑章預先蓋在2張存款支領單上，填載帳號、交易日期及提領金額各7萬5000元，再層送主管審核，使主管誤信為正常交易而核章。張男帳戶內款項因此分別於同年4月30日、5月5日，各轉出7萬5000元至廖女帳戶。

款項轉入廖女帳戶後，王男又未經廖女同意或授權，持廖女帳戶提款卡插入ATM並輸入密碼，使自動提款機辨識系統誤認他是有正當權源的持卡人，陸續提領或轉出款項。判決中並未交代廖女與王男的具體關係，但認定廖女帳戶與提款卡也遭王男未經同意使用，廖女在本案中同樣被列為被害人。

不僅如此，同年10月30日，王男又再度犯案。這次他未經張男同意，在存款支領單上偽造張男簽名，並填載張男帳戶帳號、交易日期及提領金額13萬2000元，送主管審核後，再將款項轉入廖女帳戶，隨後持提款卡到ATM分次提領。法院認定，王男前後3次犯行，合計盜領張男帳戶存款28萬2000元。

以為神不知鬼不覺的王男曾於2018年2月至4月間，陸續以現金存入43萬6000元至張男帳戶；張男則是在2023年11月發現帳戶金流異常，並於2024年3月報警處理，警方循線追查後，才揭開這起銀行內部人員盜領存款案。

法院開庭時，王男坦承犯行。法院認為，王男身為銀行職員，本應遵守專責業務及銀行工作倫理，卻利用職務機會偽造私文書、施用詐術，並違背銀行職員職務，盜領客戶存款，不僅侵害客戶及銀行財產，也危害社會大眾對銀行交易安全的信心，所為實屬不該。

不過合議庭也考量，王男犯後始終坦承，且在犯行被發覺前，已自行存回43萬6000元至張男帳戶，金額超過犯罪所得，並與告訴人達成和解、取得諒解，且無前科，因此依銀行職員背信罪判處有期徒刑1年，緩刑2年。另未扣案取款憑條上偽造的「張男」署押1枚宣告沒收。

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