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伊朗宣布「報復空襲」85處美軍設施！　巴林、科威特拉警報

▲▼ 圖為伊朗革命衛隊2026年2月16日在波斯灣進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗革命衛隊今年2月於波斯灣進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗革命衛隊（IRGC）8日宣稱，已對巴林與科威特境內85處美軍設施發動飛彈與無人機攻擊，作為對美軍空襲的報復行動。

根據《天空新聞》，駐有美國海軍第五艦隊的巴林已啟動飛彈警報系統，內政部呼籲民眾保持冷靜，就近疏散並關注官方最新動態；科威特軍方也表示，防空系統正攔截來襲的飛彈與無人機，並要求民眾遵從安全當局指示。

美軍中央司令部（CENTCOM）稍早證實，因伊朗連續攻擊穿越荷莫茲海峽的商船，已對伊朗南部逾80處目標展開新一輪打擊，並公布相關畫面。美軍聲稱摧毀伊朗防空系統、指揮管制網絡、沿岸雷達站及反艦飛彈設施，並擊毀逾60艘革命衛隊小型船艇，旨在削弱伊朗封鎖國際航道的能力。

此前，荷莫茲海峽接連發生3起油輪遇襲事件，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，一艘油輪遭不明飛行物擊中起火，還有另外2艘船隻遭到攻擊，其中至少一艘確認被無人機命中。美國隨即宣布撤銷對伊朗石油出口的臨時制裁豁免。

面對美軍打擊，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam al-Anbiya）指控美方公然侵略，誓言祭出「毀滅性回應」。伊朗國會議長兼首席談判代表賈利巴夫（Mohammad Ghalibaf）則發文強調，美國已嚴重違反雙方上月簽署的諒解備忘錄，並強硬表態，「霸凌與勒索的時代已經終結，走不了多遠，我們絕不屈服。」

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