伊朗宣布「報復空襲」85處美軍設施！　巴林、科威特拉警報

▲ 伊朗革命衛隊今年2月於波斯灣進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗革命衛隊（IRGC）8日宣稱，已對巴林與科威特境內85處美軍設施發動飛彈與無人機攻擊，作為對美軍空襲的報復行動。

根據《天空新聞》，駐有美國海軍第五艦隊的巴林已啟動飛彈警報系統，內政部呼籲民眾保持冷靜，就近疏散並關注官方最新動態；科威特軍方也表示，防空系統正攔截來襲的飛彈與無人機，並要求民眾遵從安全當局指示。

美軍中央司令部（CENTCOM）稍早證實，因伊朗連續攻擊穿越荷莫茲海峽的商船，已對伊朗南部逾80處目標展開新一輪打擊，並公布相關畫面。美軍聲稱摧毀伊朗防空系統、指揮管制網絡、沿岸雷達站及反艦飛彈設施，並擊毀逾60艘革命衛隊小型船艇，旨在削弱伊朗封鎖國際航道的能力。

???? JUST IN: The Pentagon confirms the US military struck OVER 80 targets in Iran via precision strikes tonight after the regime attacked multiple civilian vessels in the Strait



They’ve released the attached video of the strikes



“U.S. forces struck Iranian air defense systems,… pic.twitter.com/CO9yMhN4bn — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

此前，荷莫茲海峽接連發生3起油輪遇襲事件，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，一艘油輪遭不明飛行物擊中起火，還有另外2艘船隻遭到攻擊，其中至少一艘確認被無人機命中。美國隨即宣布撤銷對伊朗石油出口的臨時制裁豁免。

面對美軍打擊，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam al-Anbiya）指控美方公然侵略，誓言祭出「毀滅性回應」。伊朗國會議長兼首席談判代表賈利巴夫（Mohammad Ghalibaf）則發文強調，美國已嚴重違反雙方上月簽署的諒解備忘錄，並強硬表態，「霸凌與勒索的時代已經終結，走不了多遠，我們絕不屈服。」