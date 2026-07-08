快訊／台中人太誇張！大遠百旭集內部曝光　明起開放預訂2個月

記者游瓊華／台中報導

饗賓集團旗下頂級日式Buffet旭集明(9)日將在台中大遠百正式開幕，今天內部搶先曝光，多道限定料理也亮相。旭集台中大遠百店占地469坪、規劃367個座位。官方也宣布，因台中消費者太踴躍，訂位規定也將改變，原本規定僅開放「未來1個月訂位」，明天起將改為網路及電話都可訂「未來2個月訂位」。

▲中部首家旭集明天將在大遠百開幕，超強料理也曝光。（圖／記者游瓊華攝）



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饗賓集團表示，台中店推出限定美饌，包括重磅攜手米其林星級餐廳「吉兆割烹壽司」聯名的「本鮪中腹澤庵手捲」、「蟹肉海膽空氣春捲」。

▲消費者太踴躍，官方也宣布，明天起預約方式也大改變。（圖／記者游瓊華攝）



此外同步匯集日本進口食材與知名品牌，推出日本直送「蜜柑鰤魚握壽司」，更攜手日本第一霜淇淋品牌「NISSEI」聯名推出「北海道濃醇牛乳聖代」，展現對日本風味與品質的堅持。

另一大亮點為融合台中食材巧思的「水梨昆布締比目魚壽司」、「麻薏蝦仁串炸」及3款限定調酒等，表現日本料理與在地風土交融的全新風味，共15款驚豔舌尖的限定旬味，於9月7日前限定供應，邀請饕客細細品味專屬台中的極上和食之旅。

官方也宣布，因台中消費者太踴躍，訂位規定也將改變，原本規定僅開放「未來1個月訂位」，明天起將改為網路及電話都可訂「未來2個月訂位」。