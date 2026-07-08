　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

快訊／台中人太誇張！大遠百旭集內部曝光　明起開放預訂2個月

記者游瓊華／台中報導

饗賓集團旗下頂級日式Buffet旭集明(9)日將在台中大遠百正式開幕，今天內部搶先曝光，多道限定料理也亮相。旭集台中大遠百店占地469坪、規劃367個座位。官方也宣布，因台中消費者太踴躍，訂位規定也將改變，原本規定僅開放「未來1個月訂位」，明天起將改為網路及電話都可訂「未來2個月訂位」。

▲台中旭集,大遠百。（圖／記者游瓊華攝）

▲中部首家旭集明天將在大遠百開幕，超強料理也曝光。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

饗賓集團表示，台中店推出限定美饌，包括重磅攜手米其林星級餐廳「吉兆割烹壽司」聯名的「本鮪中腹澤庵手捲」、「蟹肉海膽空氣春捲」。

▲台中旭集,大遠百。（圖／記者游瓊華攝）

▲消費者太踴躍，官方也宣布，明天起預約方式也大改變。（圖／記者游瓊華攝）

此外同步匯集日本進口食材與知名品牌，推出日本直送「蜜柑鰤魚握壽司」，更攜手日本第一霜淇淋品牌「NISSEI」聯名推出「北海道濃醇牛乳聖代」，展現對日本風味與品質的堅持。

另一大亮點為融合台中食材巧思的「水梨昆布締比目魚壽司」、「麻薏蝦仁串炸」及3款限定調酒等，表現日本料理與在地風土交融的全新風味，共15款驚豔舌尖的限定旬味，於9月7日前限定供應，邀請饕客細細品味專屬台中的極上和食之旅。

官方也宣布，因台中消費者太踴躍，訂位規定也將改變，原本規定僅開放「未來1個月訂位」，明天起將改為網路及電話都可訂「未來2個月訂位」。

▲台中旭集,大遠百。（圖／記者游瓊華攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品
HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

巴威快到了！阿里山國家森林遊樂區　10日上午8點起預警性休園

台鐵車廂內手持風扇起火　通報警方調查中

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

巴威快到了！阿里山國家森林遊樂區　10日上午8點起預警性休園

台鐵車廂內手持風扇起火　通報警方調查中

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

致癌油案持續擴大　食藥署宣布「4家油廠」全面稽查抽驗

瑤瑤解放深V開到肚臍！　「超兇上圍炸出」事業線全被拍

【喝醉真的別剪頭髮】交給丙級執照朋友　瀏海卻被剪到崩壞XD

生活熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

巴威略為減速　北北基宜暴風侵襲率已達99%

巴威又變強將第三巔　最新路徑曝

巴威暴風半徑再擴大　10縣市侵襲率達9成以上

巴威晚間北轉　後天最近「不排除登陸東北角」

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

更多熱門

相關新聞

剪斷兒生殖器判6年　恐怖媽監獄鬧事再判刑

剪斷兒生殖器判6年　恐怖媽監獄鬧事再判刑

古林姓女子2021年犯下剪斷親生兒子生殖器的驚悚案件，遭判6年定讞，在台中女監服刑。先前因在獄中性騷，因此改住進隔離靜思舍房，古林女不斷踹門抗議，又從出菜口抓住林姓管理員頭髮，隔日又趁安全檢查時衝出舍房，攻擊4名戒護人員，2罪判刑，合併應執行5月。

矢板明夫遇襲時間軸曝　中國男遭起底

矢板明夫遇襲時間軸曝　中國男遭起底

推輔仔嗆營長　超級天兵慘了

推輔仔嗆營長　超級天兵慘了

即／中國男廖港發「受僱攻擊」裁押

即／中國男廖港發「受僱攻擊」裁押

伏襲矢板明夫　中國男「受僱施暴」遭聲押

伏襲矢板明夫　中國男「受僱施暴」遭聲押

關鍵字：

台中旭集預約開放開幕吃到飽

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面