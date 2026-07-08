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巴威颱風估7／9海警　奧萬大、合歡山、天池山莊預警性休園

▲奧萬大、合歡山園區及天池山莊9日預警性休園。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲奧萬大、合歡山園區及天池山莊9日預警性休園。（圖／資料照片，林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯南投報導

中央氣象署預計於7月9日發布巴威颱風之海上颱風警報，並將台灣東半部及北、中部納入警戒區內，林業保育署南投分署稍早宣布，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及能高越嶺國家步道的天池山莊，將於同日下午5點起預警性休園，轄屬各森林步道暫時性封閉。

南投分署指出，由於奧萬大及合歡山國家森林遊樂區聯外道路地質較為脆弱，各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌或泥流災害發生，考量山區天候與行車安全，颱風期間將暫時封閉。

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▲合歡山武嶺地區湧現人潮車潮，警方進行交通疏導。（圖／記者高堂堯翻攝、林業保育署南投分署提供）

▲▼改建後的天池山莊。(圖／南投林管處提供)

南投分署表示，封閉區域將於颱風過後立即啟動安檢程序，確認條件符合後再行開放，也提醒國人事先做好防颱準備，山區居民隨時注意颱風動態，以避免危難發生。

南投分署提醒，休園期間已有訂房的民眾將可全額退費，有關國家森林遊樂區開休園及訂房退款相關訊息，請利用山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)或臉書「奧萬大情報站」查詢；另能高越嶺西段國家步道及天池山莊最新訊息，將隨時公告於天池山莊網站(https://tconline.forest.gov.tw/)，請民眾持續關注。

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