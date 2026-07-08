重溫兒時最愛戰鬥陀螺　台中男慘遭詐「1小時轉帳13萬」

▲一名男子為了兒時最愛的戰鬥陀螺，1小時內遭詐轉帳13萬元。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市36歲蔡姓男子在Threads看到一款戰鬥陀螺的圖片，一時間兒時美好回憶全回來了，於是上網連繫對方，談妥了價格，不料卻是惡夢開始，對方給了一個「賣貨便」假網站連結，接著跳出「未完成實名認證」，隨即他被引導加入假客服等等，一步步依據指示操作，最後才驚覺不到1小時就轉帳13萬元，台中警方統計，今年至今類似詐騙手法即有62件，呼籲民眾小心。

蔡男揭露被騙過程，賣家聲稱使用「7-11賣貨便」交易，並提供網站連結，他填寫資料後，畫面跳出「未完成實名認證」，隨即又被引導加入假客服LINE。假客服再以「協助實名認證」為由，要求他開啟手機畫面共享功能，並一步步操作網銀轉帳及無卡提款，甚至翻拍QR Code付款碼，直到家人發現異狀提醒，才驚覺根本不是在認證，但為時已晚。

台中市刑大分析，近期仍以「網路購物詐欺」高居常見詐騙類型，不少民眾在Facebook、Instagram等社群平台看到價格明顯低於市價的商品廣告，例如小農產品、限量公仔、戰鬥陀螺、演唱會門票等，利用民眾渴求心態，慢慢指示操作，掉落陷阱，假賣家還會同時用訊息轟炸民眾情緒勒索，使受騙民眾情急之下方寸大亂，更加輕信話術。

刑事局最新統計，台中市115年6月詐欺案件受理1585件，比去年同期減少789件，下降33.2%；而且財損金額比去年同期減少7.2億元，降幅高達60.3%，值此暑假及畢業季，呼籲青年學子上網尋求打工機會時，應避免落入「免經驗、高薪」的求職陷阱，也不能隨意提供個人帳戶或代取貨款，家長們要特別留意小孩上網習慣，遇到任何詐騙問題都可以撥打165專線詢問，多一分求證、少一分風險。