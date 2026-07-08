致癌油下架標準一變再變　綠黨團認造成混亂：但髮夾彎是對的

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

中聯油脂致癌沙拉油事件延燒，包括中聯和下游廠商都已由地方衛生局開罰，衛福部長石崇良也表示調整政策，其中含油量20%以上的產品已在6日下架，20%以下的產品則必須在8日午夜前下架，政策變化也引發在野批評。民進黨團幹事長莊瑞雄今（8日）表示，民眾一定會批評是「髮夾彎」，也會造成下游廠商一團混亂，但站在民意機關、捍衛人民健康的立場，「我們認為這個髮夾彎是對的」，只是一定會受批評。

民進黨團幹事長莊瑞雄今（8日）召開輿情回應記者會，針對致癌油議題，莊瑞雄表示，社會大眾最在意的就是食安問題，畢竟對人體健康影響重大，民進黨團也要求標準從嚴，但問題重點是，「這一些廠商在第一時間裡面都隱匿」，4月這批製造出來後，5月就已經檢測出超標了，甚至到6月15日，中聯、南僑、福壽、福懋和泰山還一起開會，開會時大家全部都知道，還沒有向地方政府通報，所以地方政府開罰了，衛福部也重罰了，究責部分相信跑不掉。

莊瑞雄指出，行政部門現在最主要就是善後，確保民眾食品安全，涉及人民健康風險的態度要更謹慎嚴謹，盡快水落石出，各方如果對官員有任何政治責任要求，相信行政院最後也會做出他們的決定。

至於外界質疑衛福部政策從含油量20%以上要下架，更改成20%以下也要下架部分，莊瑞雄認為，標準的改變，民眾一定會批評是「髮夾彎」，也會造成下游廠商一團混亂，但站在民意機關立場，「我們認為這個髮夾彎是對的」。

莊瑞雄指出，站在捍衛人民健康的立場，有一級致癌物質摻入食品，對人體健康影響何其重大，相信立法院這邊也會要求從嚴，只是標準改變會讓大家覺得有點反覆，但衛福部、食藥署專家會議完以後，認為衝擊人民健康，所以只要涉及一級致癌物質都要從嚴。

莊瑞雄說，民進黨對從嚴的政策表達支持，只是過程反覆、髮夾彎一定會受到批評，但站在捍衛人民健康上，這樣的改變，「我們反而認為是必然的」。