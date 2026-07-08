雙載上班被撞2死「瞬間炸成碎片」驚悚畫面曝　自小客翻落水溝

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉永興路、連洲路口今(8)日上午發生死亡車禍，一輛自小客車與機車在無號誌路口發生碰撞，造成機車上21歲林姓騎士及26歲林姓乘客重傷，送醫搶救後仍雙雙宣告不治。警方初步調查，2人當時正騎車前往上班途中發生車禍，自小客車駕駛酒測值為零，詳細肇事原因及肇責仍待進一步調查釐清。現在肇事瞬間的恐怖畫面曝光。

潮州警分局8日上午7時許接獲竹田鄉永興路、連洲路發生交通事故，立即派員到場處理。

▲▼屏東竹田鄉永興路、連洲路口車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方調查，64歲翁姓男子駕駛自小客車，沿連洲路由南往北行駛，行經事故路口時，與沿永興路由東往西行駛、由21歲林姓男子騎乘並附載26歲林姓男子的機車發生碰撞，畫面顯示機車瞬間被撞成碎片，零件四散噴飛，十分驚悚嚇人，猛烈撞擊造成翁姓駕駛身體輕傷，而機車騎士及乘客均受重創，救護人員緊急將2人送醫搶救，惟仍因傷勢過重，雙雙宣告不治。

據了解，兩名林姓男子當時正騎車從屏東縣萬丹鄉前往上班途中，至於工作地點及相關細節，警方仍持續查證中。

警方表示，經酒測確認，翁姓駕駛並無酒後駕車或毒駕情形，詳細肇事原因及責任歸屬，將由警方進一步調查釐清。並呼籲，駕駛人行經無號誌路口時，務必減速慢行、注意左右來車，並遵守交通規則，以確保自身及其他用路人的行車安全，避免憾事再次發生。