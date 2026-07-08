泰山昨夜通報「新增一批致癌物超標產品」　彰化衛生局曝現況

▲彰化縣衛生局前往稽查。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中聯油脂致癌沙拉油風暴持續延燒，如今知名大廠「泰山」也傳出油品驗出致癌物。衛福部長石崇良今（8）日於立法院受訪時首度證實，泰山一批調理油自主送驗檢出苯駢芘（BaP）超標，經彰化縣衛生局追查，該批調理油自主送驗竟也檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標，所幸即時攔截未流入市面，建請中央針對中聯油品逐批抽驗，確保油品安全。

彰化縣衛生局調查發現，泰山公司早在6月15日於中聯公司召開的品保聯繫會議中，即已得知中聯沙拉油出現問題，卻未依規定即時通報衛生主管機關，稽查時仍未完整說明，明顯違反《食品安全衛生管理法》，依法裁處最高罰鍰600萬元。

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▲彰化縣衛生局前往稽查。（圖／彰化縣衛生局提供）

依據衛生局數據截至7月6日中午回報統計，泰山公司問題油品已全面下架回收，包含庫存共計6種油品，回收品項涵蓋沙拉油（含沙拉油、環保鐵桶沙拉油、泰山不飽和大豆沙拉油）共5,584公斤、調和油（金酥炸耐炸油、歐式果實精華調和油）共1,381公斤，另外庫存的歐式果實精華調和油4,024公斤，合計整體處理總量為10,989公斤。

▲泰山油品回收10989公斤。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣衛生局指出，自7月1日起已要求泰山後續出貨油品須先自主抽驗合格才能出貨。昨(7日)晚間接獲泰山通報，出貨前自主送驗的調和油品檢出苯駢芘2.5 ppb，已超標且未出貨。經查該批大豆沙拉油來源為中聯5月12日製造之油品，衛生局已於第一時間通報食藥署，建請中央針對中聯油品逐批抽驗，確保油品安全。

▲上游中聯油品出包，泰山隱匿遭重罰600萬。（圖／彰化縣衛生局提供）