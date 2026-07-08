估強颱巴威如2015年蘇迪勒　蔣萬安嚴陣以待：當時倒3000多棵樹

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標，台北市長蔣萬安昨天重批總統賴清德、行政院長卓榮泰有愧於民眾。卓榮泰今（8日）回擊，中央政府正積極處理，只要查到就公布，「也希望地方政府專心防颱」。蔣萬安回應，這次巴威颱風堪比2015年蘇迪勒颱風，市府嚴陣以待，包括大地處完成北市50處土石流、潛勢溪流、滯洪池的清除工作，也針對北市12處邊坡預置人力、設備，針對上次淹水嚴重的內湖區金龍里已經預置150包沙包被索取一空，今將再送300包過去。

▲蔣萬安主持巴威颱風第二次整備會議前受訪。（圖／記者黃克翔攝）

蔣萬安表示，這次強颱市府嚴陣以待，所以今天也再度來災害應變中心，聽取最新的氣象預測以及颱風動態，氣象團隊預測，這次颱風相當於2015年的蘇迪勒颱風，當時倒了3000多棵路樹，所以這幾天不斷的召集會議，包括日前也特別請副秘書長以及研考會，實際的到各個相關準備的地方去做抽查。

蔣萬安說，這幾天各項整備務必要確實落實到位，市府也針對災後復原相關計劃擬定SOP，作最壞的打算，以最萬全的準備嚴陣以待，這次超級強颱侵襲台灣北部，市府也會根據預測針對易淹水地方應對。

被問到上次災情嚴重的內湖是否有沙包不夠問題？蔣萬安表示，市府一開始預置150包沙包到金龍里，這次大家看到超級強颱，民眾索取一空，今天也會再送300個沙包到里內，希望利用最後兩天時間，不只政府相關單位，民眾第一線也要備妥相關防颱設備，共同面對這次超級強颱。

針對山坡地也會加強？除內湖還有哪裡是淹水警戒區？蔣萬安指出，大地處有回報，先前已經完成全台北市50處土石流、潛勢溪流還有滯洪池整體清除工作，也針對北市12處可能造成災情的邊坡、山坡地，已經預置相關搶災人力，以及相關技術設備，隨時待命。

