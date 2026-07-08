Google 新旗艦 Pixel 11 全系列價格、顏色提前曝光！加價也加量

▲Google 稍早正式預告 Pixel 11 將於 8/13 正式發佈，外媒提前公布價格資訊。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 稍早正式確認將於 8 月 13 日早上舉辦 Made by Google 發表會，帶來新一代 Pixel 11 系列。在記憶體危機仍未緩解之下，粉絲最在意的就是多少錢！外媒《Dealabs》搶先爆料 Pxiel 11 上市資訊，證實 Google 不只增加容量，也要提高價格。

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《Dealabs》消息指出，Pixel 11 系列將全面淘汰 128GB 機款，改為 256GB 起跳，正式跟上 iPhone 17、Galaxy S26 的步伐。不過最低入手門檻全面調整 100 歐元（約 3,664 元以上），會直接套用 Pixel 10 系列 256GB 版本的價格，而非在原本價位上加量。完整價格表，請參考下表：