　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 科技生活

Google 新旗艦 Pixel 11 全系列價格、顏色提前曝光！加價也加量

▲▼ Google Pixel10 ,Pixel 10 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲Google 稍早正式預告 Pixel 11 將於 8/13 正式發佈，外媒提前公布價格資訊。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 稍早正式確認將於 8 月 13 日早上舉辦 Made by Google 發表會，帶來新一代 Pixel 11 系列。在記憶體危機仍未緩解之下，粉絲最在意的就是多少錢！外媒《Dealabs》搶先爆料 Pxiel 11 上市資訊，證實 Google 不只增加容量，也要提高價格。

→Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表！新機樣貌首度公開

《Dealabs》消息指出，Pixel 11 系列將全面淘汰 128GB 機款，改為 256GB 起跳，正式跟上 iPhone 17、Galaxy S26 的步伐。不過最低入手門檻全面調整 100 歐元（約 3,664 元以上），會直接套用 Pixel 10 系列 256GB 版本的價格，而非在原本價位上加量。完整價格表，請參考下表：

儲存容量 Pixel 11 Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL Pixel 11 Pro Fold
256GB 999 歐元
(約 NT$36,483)		 1,199 歐元
(約 NT$43,787)		 1,399 歐元
(約 NT$51,091)		 1,999 歐元
(約 NT$73,004)
512GB 1,129 歐元
(約 NT$41,231)		 1,329 歐元
(約 NT$48,535)		 1,529 歐元
(約 NT$55,839)		 2,129 歐元
(約 NT$77,751)
1TB 1,589 歐元
(約 NT$58,030)		 1,789 歐元
(約 NT$65,334)		 2,389 歐元
(約 NT$87,246)

 

入門款 Pixel 11 預估是 999 歐元（約 36,483 元）起跳、Pixel 11 Pro 則為 1,199 歐元（約 43,787 元）、Pixel 11 Pro XL 是 1,399 歐元（約 51,091 元）、Pixel 11 Pro Fold 達到 1,999 歐元（約 73,004）。

需注意的是，歐洲定價直接換算台幣，向來都會高出許多，預估屆時價格會明顯低上許多。作為參考，Pixel 10 256GB 為 29,990 元、Pixel 10 Pro 256GB 是 36,990 元、Pixel 10 Pro XL 256GB 則是 39,990、Google Pixel 10 Pro Fold 256GB 是 56,990，可能會更接近台灣的定價策略。

在機身顏色方面，Google 已經在邀請函裡證實會有金色，《Dealabs》則透露 Pixel 11 標準版將有 Light Sterling（灰色）、Midnight Haze（黑色）、Fuschia 或 Fuchsia（粉色）、Moss（綠色）；Pixel 11 Pro／Pro XL 則為 Light Fog（白色）、Midnight Haze（黑色）、Dune（粉紅色）、Pine（綠色）；Pixel 11 Pro Fold 僅有 Midnight Haze（黑色）、Pine（綠色）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品
HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Nikon 參戰隨身相機！傳即將復活 DL 系列小單眼

頂級音響走出圈！業者觀察：高顏值、小尺寸成趨勢　

Google 新旗艦 Pixel 11 全系列價格、顏色提前曝光！加價也加量

記憶體貴到沒利潤！研調：多家品牌棄守「入門手機」

三星高 CP 值熱銷神機下一代曝光！傳改用高通晶片

傳 iPhone 18 Pro 明顯變胖！爆料驚呼：厚度有點嚇人

Android 17 災情有解！Google 釋出更新搶修 5 大 Bug

Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表！樣貌首度公開

三星Unpacked「開撕」　確定推寬版摺疊機

HONOR 600 揭價2萬就入手！遠傳祭獨家「李多慧禮盒」搶買氣

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

Nikon 參戰隨身相機！傳即將復活 DL 系列小單眼

頂級音響走出圈！業者觀察：高顏值、小尺寸成趨勢　

Google 新旗艦 Pixel 11 全系列價格、顏色提前曝光！加價也加量

記憶體貴到沒利潤！研調：多家品牌棄守「入門手機」

三星高 CP 值熱銷神機下一代曝光！傳改用高通晶片

傳 iPhone 18 Pro 明顯變胖！爆料驚呼：厚度有點嚇人

Android 17 災情有解！Google 釋出更新搶修 5 大 Bug

Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表！樣貌首度公開

三星Unpacked「開撕」　確定推寬版摺疊機

HONOR 600 揭價2萬就入手！遠傳祭獨家「李多慧禮盒」搶買氣

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

致癌油案持續擴大　食藥署宣布「4家油廠」全面稽查抽驗

瑤瑤解放深V開到肚臍！　「超兇上圍炸出」事業線全被拍

記者去李珠珢趕場遲到了　李多慧調皮：問題我不聽XD

3C家電熱門新聞

傳 iPhone 18 Pro 厚度有點嚇人

Google 更新搶修 Android 17 災情

直擊／張雪機車登台！

Windows 11災情吃電腦513GB空間

Pixel 11 全系列價格、顏色曝光

行動電源「舊換新」單週破千顆

Apple Watch 成 AI 手錶市場首選

研調：多家品牌棄守「入門手機」

Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表

傳 Nikon 參戰隨身相機

Sony 精品耳機 1000X THE COLLEXION 開箱

HONOR 600 揭價2萬就入手！

三星Unpacked「開撕」

網友票選 5 款 Android 手機價格更香

更多熱門

相關新聞

Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表

Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表

Google 今日正式向外媒發出邀請函，確認將於台灣時間 8 月 13 日上午 6 點，在紐約舉辦「Made by Google」發表會，預計將推出下一代 Pixel 系列硬體新品。

Google 證實首款 Gemini Intelligence 手機

Google 證實首款 Gemini Intelligence 手機

Google 揭 Pixel 手機新功能

Google 揭 Pixel 手機新功能

Google研究團隊將舊Pixel改造成資料中心

Google研究團隊將舊Pixel改造成資料中心

iPhone、Android互傳功能正式上線

iPhone、Android互傳功能正式上線

關鍵字：

pixel11pixel10googlepixelgoogle手機

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面