Google 新旗艦 Pixel 11 全系列價格、顏色提前曝光！加價也加量

▲Google 稍早正式預告 Pixel 11 將於 8/13 正式發佈，外媒提前公布價格資訊。（圖／記者蘇晟彥攝）
記者黃肇祥／綜合報導
Google 稍早正式確認將於 8 月 13 日早上舉辦 Made by Google 發表會，帶來新一代 Pixel 11 系列。在記憶體危機仍未緩解之下，粉絲最在意的就是多少錢！外媒《Dealabs》搶先爆料 Pxiel 11 上市資訊，證實 Google 不只增加容量，也要提高價格。
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《Dealabs》消息指出，Pixel 11 系列將全面淘汰 128GB 機款，改為 256GB 起跳，正式跟上 iPhone 17、Galaxy S26 的步伐。不過最低入手門檻全面調整 100 歐元（約 3,664 元以上），會直接套用 Pixel 10 系列 256GB 版本的價格，而非在原本價位上加量。完整價格表，請參考下表：
入門款 Pixel 11 預估是 999 歐元（約 36,483 元）起跳、Pixel 11 Pro 則為 1,199 歐元（約 43,787 元）、Pixel 11 Pro XL 是 1,399 歐元（約 51,091 元）、Pixel 11 Pro Fold 達到 1,999 歐元（約 73,004）。
需注意的是，歐洲定價直接換算台幣，向來都會高出許多，預估屆時價格會明顯低上許多。作為參考，Pixel 10 256GB 為 29,990 元、Pixel 10 Pro 256GB 是 36,990 元、Pixel 10 Pro XL 256GB 則是 39,990、Google Pixel 10 Pro Fold 256GB 是 56,990，可能會更接近台灣的定價策略。
在機身顏色方面，Google 已經在邀請函裡證實會有金色，《Dealabs》則透露 Pixel 11 標準版將有 Light Sterling（灰色）、Midnight Haze（黑色）、Fuschia 或 Fuchsia（粉色）、Moss（綠色）；Pixel 11 Pro／Pro XL 則為 Light Fog（白色）、Midnight Haze（黑色）、Dune（粉紅色）、Pine（綠色）；Pixel 11 Pro Fold 僅有 Midnight Haze（黑色）、Pine（綠色）。
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