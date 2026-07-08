羅友志：佀廣洋拖累柯志恩　開記者會面對、跟當事人道歉很難？

▲佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市第一選區議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議，引起議論，佀廣洋僅透過影片與發文向外界致歉。對此，媒體人羅友志今（8日）表示，本來沒什麼事的，現在搞到南北兩個「霸凌事件」，平起平坐！也搞得本來可以直攻「鐵拳教育」的柯志恩進退維谷，桃園的內耗，害得高雄也被拖累。他強調，開記者會面對、跟當事人正面道歉，很難嗎？這個也做不到，當民代，會有勇氣幫民眾挑戰權威跟爭取利益？

羅友志表示，比照辦理，公平對待，不就是這樣嗎？為什麼到了選舉、政治，很簡單的道理，「如今全都走了樣」？大家當初要求賴瑞隆的，佀廣洋比照辦理，不就是這樣嗎？賴瑞隆沒退選，佀廣洋退什麼選呢？賴瑞隆開記者會澄清，佀廣洋就要開記者會啊，公平。賴瑞隆跟當事人媽媽當面道歉，佀廣洋就要被要求，跟當事人正面道歉，不是嗎？

羅友志說，佀廣洋稱「我小時候犯的錯」是很高明的議題標準植入，問題是，這些錯要加幾個字，是「我『從』小時候『到長大都還在』犯的錯」。

羅友志說，賴瑞隆當時也是想盡辦法「大事化小、小事化無」，說真的，人情之常，這邊也是公平了。

羅友志認為，而且，本來沒什麼事的，現在搞到南北兩個「霸凌事件」，平起平坐！也搞得本來可以直攻「鐵拳教育」的柯志恩+國民黨，進退維谷，桃園的內耗，害得高雄也被拖累，想不到吧？

羅友志強調，比照辦理、公平對待，開記者會面對、跟當事人正面道歉，很難嗎？這個也做不到，當民意代表，會有勇氣幫民眾挑戰權威跟爭取利益？正常的事，碰到政治全都走樣了！

▼羅友志。（圖／翻攝自Facebook／羅友志 友話直說）