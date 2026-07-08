記憶體貴到沒利潤！研調：多家品牌棄守「入門手機」

▲CMF Phone 2 Pro 雖然獲得高度好評，卻仍因記憶體漲價，導致今年新機計劃取消。 （圖／翻攝 CMF 官網）

記者黃肇祥／綜合報導

今年起，記憶體缺貨所引發的飆漲嚴重打擊手機市場，特別是入門級機款的利潤空間遭到嚴重壓縮。根據研調機構 Omdia 的最新報告指出，許多品牌為了保住獲利，乾脆直接撤守、放棄入門手機市場，將重心轉往中高階產品發展。導致售價在 400 美元（約 12,843 元台幣）以下的低階產品銷量預估年減 22%，預算有限的消費者恐面臨無新機可買的窘境。

Omdia 指出，對比 2025 年第三季與 2026 年第一季的數據，400 美元以下手機的記憶體成本佔比幾乎翻了一倍；若是 400 美元以上的中高階機型，記憶體成本的成長幅度甚至更巨大。數據顯示，目前 400 美元以下的手機，有高達 60% 的製造成本都集中在記憶體上；如果是 99 美元（約 3,178 元台幣）以下的低價機款，記憶體成本佔比更高達 64%。

儘管品牌端可以透過調降螢幕面板、感測器、RF 模組等硬體規格，來抵銷記憶體上漲的壓力，但入門手機本身利潤就極其微薄，無論如何刪減都已難以全面吸收成本，剩下的唯一途徑便是漲價。然而 Omdia 也坦言，購買入門手機的消費者對價格極為敏感，一旦漲價通常也意味著市場需求將大幅萎縮，認為目前的記憶體價格走勢，已經入門產品幾乎無利可圖，加上還得面臨銷量疲軟的風險，促使不少品牌最終選擇逐步退出入門市場。

Omdia 預測，今年售價在 400 美元以下的手機銷量將年減 22%、全球總出貨量則會減少 12%。相對地，由於更多品牌改往中高階發展，讓 400 美元以上的手機市場維持著良好韌性，預估今年仍能保有 5.7% 的成長。這主要是受惠於高階消費者對價格的敏感度較低，有助於維持整體買氣；且高階手機的 SoC 晶片、螢幕與鏡頭模組往往比記憶體更昂貴，這也讓品牌在進行產品定價或成本控制時，有更多手段能減輕負擔。

2026 年手機產業出現退場潮

今年受到記憶體漲價影響，許多品牌直接選擇退場。例如華碩在今年就表示，將逐漸淡出手機市場，轉往「All in AI」的智慧裝置，確定 2026 年沒有新機；中國魅族官方則明確表示，已經暫停研發新手機，正在積極其他的硬體合作夥伴；Nothing 旗下的平價品牌 CMF 更是直接點名，因為記憶體漲價緣故，取消了 CMF Phone 2 Pro 新機計畫，預估今年不會有新手機。