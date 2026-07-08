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台南市消防局辦備役役男召訓　深化產官學防災合作

▲台南市消防局在中信科技大學舉辦「2026年替代役備役役男防災救護組暨防災士召集訓練」，市長黃偉哲親臨主持開訓典禮。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局在中信科技大學舉辦「2026年替代役備役役男防災救護組暨防災士召集訓練」，市長黃偉哲親臨主持開訓典禮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化城市自主防災量能，台南市消防局8日在中信科技大學舉辦「2026年替代役備役役男防災救護組暨防災士召集訓練」，市長黃偉哲親臨主持開訓典禮，與備役役男共同關心城市防災能量提升。

黃偉哲強調，本次訓練結合政府消防救災體系、在地大專院校場地與學術資源，以及民間企業備役能量與防災士，具體展現台南推動產官學跨界防災合作的成果。

▲台南市消防局在中信科技大學舉辦「2026年替代役備役役男防災救護組暨防災士召集訓練」，市長黃偉哲親臨主持開訓典禮。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，面對極端氣候帶來的新型態挑戰，台南近年經歷嚴峻風雨考驗，包括113年凱米颱風挾帶豪雨，造成後壁、鹽水等區域嚴重積淹水，以及114年丹娜絲颱風與後續西南氣流引發強降雨災情，都顯示城市防災不能只依靠政府公權力救災，更需要結合民間企業與學術單位的在地網絡。

黃偉哲指出，本次召集訓練選在中信科技大學舉辦，正是公部門與在地學校長期策略合作的具體展現。未來學校不僅是防災教育基地，重大災害發生時，也能成為重要避難收容節點，協助市府提升災時應變與安置能量。

消防局表示，本次訓練由消防局承辦規劃，課程內容涵蓋災害應變程序、災情通報、避難收容運作、CPR與AED急救操作、基礎救護技能、防火觀念及防災器材操作等項目，透過實務訓練提升備役役男面對災害時的應變能力。

▲台南市消防局在中信科技大學舉辦「2026年替代役備役役男防災救護組暨防災士召集訓練」，市長黃偉哲親臨主持開訓典禮。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲說，今年參與召集的役男中，有不少是在各行各業服務、並具備防災士資格的民間人才。市府透過產官學合作模式，引導分布於民間企業、社區及基層鄰里的防災士與備役役男定期回訓，一旦重大水患或地震發生，便能就地成為救災助力，協助第一時間防汛減災、災情查報及民眾疏散引導。

消防局長楊宗林表示，替代役備役役男長期以來在各項防災、救災支援任務中表現優異，不論是颱風侵襲前的防災整備、物資搬運，或災後避難收容協助，都可見備役役男投入的身影。本次召訓目的，就是進一步將民間備役能量與現行防救災體系接軌，建立更堅固的城市安全防護網，讓台南面對天災時具備更靈活的應變速度。

▲台南市消防局在中信科技大學舉辦「2026年替代役備役役男防災救護組暨防災士召集訓練」，市長黃偉哲親臨主持開訓典禮。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲最後也感謝中信科技大學校長鄭欽哲提供現代化教學場地並全力支持訓練，同時感謝所有備役役男克服工作與生活忙碌，依規報到參訓、展現守護家園精神。市府未來將持續挹注資源，深化產官學防災教育鏈結，攜手在地校園與產業界，共同打造安全、宜居的韌性城市。

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