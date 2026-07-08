颱風要來！日本大胃女王「7/12要飛台灣」臉青了：真的假的

▲安潔拉佐藤。（圖／翻攝自IG／angela_satou）

記者鄺郁庭／綜合報導

巴威颱風明（9日）起接近台灣，10、11日影響最明顯，這讓不少原本預計出遊、出國的網友紛紛哀號，沒想到日本大胃女王安潔拉佐藤（アンジェラ佐藤）也在Threads透露，自己預計7月12日搭機抵達桃園機場，準備來台灣，忍不住擔心詢問「聽說颱風很不妙，真的假的？」貼文一出引發討論。

安潔拉佐藤在Threads發文寫下，「我7月12日要搭飛機到桃園機場，去台灣耶……聽說颱風很不妙，真的假的？」文中還附上一個臉色發青的emoji，似乎沒想到這趟旅行會碰上這種事。

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貼文一出，不少台灣網友紛紛回覆，「請佐藤小姐注意」、「7/12颱風應該走了，雨就不知道了，通常颱風走了以後，雨還有可能下幾天西南氣流的」、「歡迎Angela再來台灣吃吃吃，安全No.1」、「目前看起來影響很大，如果可以提前或延後比較好，安全最重要。」

另有網友認為，目前航班仍有可能受到天候影響，建議提早與航空公司確認最新資訊，「真的不妙，打電話問航空公司，還有旅遊不便險、旅平險」、「注意安全，若來到台灣也暫時不要去東部，那邊堰塞湖都是高警戒狀態」、「可能雨會很大，有可能沒辦法降落，佐藤小姐平安」、「建議改期吧，後面的時間再好好來台灣吃美食，隨時歡迎妳。」