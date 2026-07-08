直徑超1300公里！巨型颱風「巴威」恐一路刮到中國東北

▲颱風「巴威」路徑預測。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

今年第10號颱風「美莎克」才為中國多地帶來豪雨災情，第9號颱風「巴威」又持續逼近。中國中央氣象台預估，「巴威」最快將於11日下午至晚間登陸浙江、福建沿海，之後殘餘環流可能一路北上，影響長江、黃河流域，甚至波及東北地區，整體風雨恐持續約1週。

據《央視新聞》報導，「巴威」目前仍維持超強颱風等級，17級以上強風已持續超過85小時，並於8日完成眼牆置換後再度增強。中央氣象台指出，颱風登陸後，殘餘環流將沿著副熱帶高壓邊緣一路北上深入內陸，預估13日前後，遼寧、吉林、黑龍江等東北地區將陸續出現大範圍強風豪雨，防災風險不容小覷。

▲專家指出，颱風「巴威」直徑超1300公里。（圖／翻攝自微博，上同）

氣象專家分析，雖然颱風登陸後強度會逐漸減弱，但「巴威」體型龐大，雲系直徑超過1300公里，7級風暴風半徑達320至380公里，攜帶大量水氣，即使減弱為低壓環流，仍具備長距離輸送水氣的能力。

此外，副熱帶高壓將引導殘餘環流持續向北移動，形成一條從東南沿海一路延伸至東北地區的水氣通道，使強降雨範圍進一步擴大。

▲颱風「巴威」恐一路刮到中國東北。（圖／翻攝自微博，上同）

氣象單位也舉例，2019年颱風「利奇馬」登陸浙江後，同樣一路北上影響遼寧、吉林等地，最終造成超過515億元人民幣直接經濟損失；此次「巴威」移動路徑與「利奇馬」相當接近，因此後續發展值得高度關注。

中央氣象台預估，13日前後東北三省將出現大雨至暴雨，局部地區恐有大暴雨甚至特大暴雨，部分地區每小時雨量可能超過80毫米，其中遼東半島局部累積雨量甚至可能突破300毫米，提醒民眾提前做好防颱及防洪準備。

▲颱風「巴威」帶來的雨勢恐將持續一週。（圖／翻攝自微博）