嗆中央第一時間「蓋牌」致癌油又轉彎　蔣萬安：欠全民一個道歉

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油脂「大豆沙拉油」檢出一級致癌物苯駢芘超標，食藥署原先公布含問題油20%以上的產品，於本月6日須下架。衛福部長石崇良昨突然宣布「20%以下產品」總計175項必須於8日24時前預防性下架，等待檢驗合格才可重新上架。台北市長蔣萬安今（8日）痛批，中央第一時間對於下游業者蓋牌，一開始也只針對20%以上加工食品下架，被批評才大轉彎，中央政府欠全民一個道歉。他還呼籲檢調應即刻查辦，給民眾清楚交代。

▲蔣萬安主持巴威颱風第二次整備會議會前受訪。（圖／記者黃克翔攝）

蔣萬安今主持巴威颱風第二次整備會議會前受訪表示，這次毒油事件涉及層面之廣，不只1300公噸，相關流向，有多少民眾、孩童已經吃下肚，所以也看到中央依據食安法重罰，這樣的情況他也要再次呼籲，檢調也應該進行相關查辦，必須立刻保全證據，釐清相關事實，給民眾一個交代。

蔣萬安說，也看到中央政府在第一時間對於下游業者是否公佈選擇蓋牌，後來在各界的批評下才願意公佈，且在第一時間對於可能問題的商品，也只選擇20％以上的加工製品來下架，但對於20％以下的這些商品卻選擇任它持續在市面上，後來也是在各界的批評之下，才大轉彎說全面下架，「所以種種這些，我認為中央政府欠所有民眾一個道歉」。

蔣萬安指出，看到中央政府不管是跟進台北市成立專區以及各項呼籲，北市也再次呼籲中央政府，針對包括建立跨縣市食安通報的平台，讓各地方政府快速即時地做勾稽查核，能以最快速度進行相關預防性的下架；另一方面，北市也認為中央政府應該不只是針對出問題的源頭廠商，進行相關調查，而應該藉由這一次針對其他一切上游源頭的供應商來做全面的檢驗，看是否還有這樣的一級致癌物存在？是否有超標情形？這樣才能安定民心，因為這件事情已經影響不只民眾健康，更影響民心與產業經濟。