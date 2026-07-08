莫迪稱高市早苗「美麗的妹妹」！她在記者會炫耀　政府翻原文打臉

▲日本首相高市早苗日前出訪印度，與印度總理莫迪於當地時間2日進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7月初首次訪問印度時，曾在與印度總理莫迪（Narendra Modi）進行會談後透露，莫迪稱她為「美麗的妹妹」，雙方將以兄妹關係持續交流。不過，日本媒體查證發現，莫迪的原始發言並未包含「美麗」一詞，相關說法被認為是會談現場同步口譯時所產生的誤譯。

高市早苗2日與莫迪進行首場首腦會談後，在共同記者會上表示，「剛才莫迪總理稱呼我為『美麗的妹妹』（美しい妹），我們也約定今後會繼續以兄妹般的關係交往。」

陪同出席的日本內閣官房副長官尾崎正直也向媒體說明，「莫迪在記者會上稱呼高市首相為『美麗的妹妹』。」

然而，根據日媒《朝日新聞》，莫迪當時以印度官方語言印地語發表談話時，實際內容僅是「身為我妹妹的高市首相」，並沒有使用代表「美麗」含義的詞彙。印度外交部所提供的英文翻譯版本，同樣只翻譯為「my younger sister」（我的妹妹），並未出現「beautiful」（美麗）相關描述。

▲日本首相高市早苗在共同記者會表示，印度總理莫迪稱呼她為「美麗的妹妹」。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，這場「美麗妹妹」風波與同步口譯方式有關。當天日印峰會共同記者會採取接力式口譯，由印地語先翻譯成英文，再由英文轉換為日文。日本外務省表示，這種「中繼式同步口譯」難度相當高，過程中容易產生語意偏差。

在現場提供的日語同步翻譯中，莫迪的發言被翻成「我美麗的妹妹、高市早苗首相」，因此高市在後續發言時，也引用了「美麗的妹妹」這個說法。日本內閣官房長官木原稔昨（7）日在記者會上解釋，由於日本政府聘請的同步口譯員使用了「美麗的妹妹」這個翻譯，因此高市也跟著如此表述。

▲印度總理莫迪過去曾與安倍晉三以兄弟互稱。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，高市早苗與莫迪之間以「兄妹」互稱，也有其政治背景。尾崎正直透露，日本已故前首相安倍晉三生前曾在擔任首相期間稱莫迪為「兄長」，而自認為是安倍政治路線繼承者的高市早苗，據稱在此次會談中向莫迪表示，希望以「妹妹」稱呼她。

對於翻譯爭議，日本政府相關人士解釋，「接力式同步口譯非常困難，這只是單純的誤譯」。日本外務省幹部也透露，印度方面並未針對翻譯內容提出異議，目前並未將此事視為外交問題。