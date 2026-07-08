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護佀廣洋霸凌免退選！陳雪生喊「誰沒偷過東西」　綠委直呼不可思議

▲▼ 立法院民進黨團立委莊瑞雄輿情回應 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋涉網路簽賭、霸凌爭議延燒，佀廣洋認了部分霸凌指控，更承認高中涉及球板簽賭。然而，面對質疑時，桃園豐林里長簡士強卻標記網友反嗆，「你女兒會去當AV女優嗎？」國民黨立委陳雪生則護航，「我們小時候沒有去偷東西嗎？都有吧」。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（8日）直言，這越扯越離譜，本來只是犯眾怒，現在公幹的人越來越多，這種處理政治危機方式也是獨樹一格，過多反面小動作，反噬力量其實一直都存在。

民進黨團幹事長莊瑞雄今（8日）召開輿情回應記者會，針對國民黨立委萬美玲兒子佀廣洋霸凌爭議，桃園地方人士分析，之所以沒有退選就是萬美玲組織太強，只需花10分之1力氣就能讓佀廣洋當選議員。莊瑞雄表示，這是有底氣，有底氣才會發生這種事。

莊瑞雄指出，態度看起來是蓋牌，也不理外界批評，也許認為基層實力強，所以也不甩你，國民黨人就算外界對他們有所抵制、笑罵由人，反正選票就一直最後把它蓋下去，這有點看不起桃園市民。

莊瑞雄認為，桃園市民其實對民意代表都有蠻高的檢驗標準，這件事重點是佀廣洋的背景，媽媽是資深民意代表，甚至以後可能是桃園領頭羊，兒子參選外界當然會有所檢驗，但如果態度讓人覺得蠻橫、對外界不理不睬，相信社會大眾會感受到，選民沒有受到一定尊重，他有點狂妄自大，「我家實力很強，我們國民黨在桃園就是這麼的偉大，做錯事情又怎麼樣？不理你就好了，拖過一段時間就好了，大家就忘光光了」，但這都太小看桃園市民。

至於有桃園里長為護航佀廣洋，嗆網友「你女兒去當AV女優」，是否涉及職業歧視？莊瑞雄直呼，「你看越扯就越離譜了」，若你認為萬美玲小孩這樣的作為很好、要聲援他，其實可以用更正面的理由，「浪子已經回頭啦、那個是過去成長的背景啦、現在已經好乖啦、這一次是因為不小心、人家是中國國民黨家裡頭家大業大」，講得其實是可以再溫柔一點。

莊瑞雄直言，要激怒其他人也不要用職業歧視的方式，這種回應火只會越燒越大，態度強硬，以為拍個影片就讓整件事完全落幕，結果支持者展現出的，都沒有幫萬美玲兒子加分，而是扣分，本來只是犯眾怒，「現在我看現在公幹的人會越來越多」。

至於國民黨立委陳雪生緩頰稱，佀廣洋不需要退選，這是陳年往事，人都會犯錯，「我們也會犯錯阿，我們小時候沒有去偷東西嗎，都有吧」，且他會當選，「萬委員的票可以選上3個到4個議員你沒聽過喔」，佀廣洋小朋友能改過就好了，「年輕人都會犯錯，我想你們也會犯錯吧，只是沒有被揭露」。至於受害者不原諒部分，陳雪生認為，「有道歉了阿，起碼道歉動作就好了」。

莊瑞雄說，為何少年事件處理法裡，小孩雖然犯法，但最後都不會公布、留下前科紀錄，原因就是難免每個人成長過程不一樣，但這件事最主要不是他的成長過程，「他的過去也可以很壞，但是他也可以浪子回頭啊」，而是態度讓外界覺得很不可思議，陳雪生也很難為，被堵到總要幫同事緩頰。

莊瑞雄指出，他一直覺得萬美玲很辛苦，所以不會批評萬美玲，但畢竟萬美玲是國會議員，兒子要選議員，應該誠懇回應，「拍謝啦！以前較不聽話，現在很好，現在要來為人民服務了」。

「叫我來幫他講，我都會講得比他還要好」，莊瑞雄認為，總要誠懇去面對這件事，在媒體提問時臉臭的跟什麼一樣，當然呈現出的畫面不好，不管各黨派，公眾人物面對批評就是態度誠懇的澄清、講清楚，有所汙衊反擊也沒關係，但用這種龜縮蓋牌的方式，在處理政治危機上，也是獨樹一格。

此外，傳出萬美玲私下串聯里長到佀廣洋臉書留言部分，莊瑞雄說，桃園市民眼睛是雪亮的，萬美玲如果不曉得該如何處理這件事，可以問問他們黨團其他成員，也許會給好的建議，「她現在選擇的方式都不是最好的選擇的一個方式」。要脫身是人之常情，但最好的方式是澄清、誠懇說明、接受各界指教、尋求桃園市民認同，不然過多反面小動作，反噬力量其實一直都存在。

 
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