巴威10日最接近沖繩！估掀12米巨浪　氣象廳示警：房屋恐倒塌

▲日本氣象廳預估路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

日本氣象廳預估，第9號颱風巴威將在10日至11日左右最接近沖繩。氣象廳嚴正呼籲，屆時恐出現12公尺高的巨浪以及可能導致房屋倒塌的猛烈強風，民眾務必在風雨增強前及早做好防颱準備。

颱風維持「極強」威力逼近

根據氣象廳觀測，颱風8日凌晨3時位於菲律賓東方海面，正以每小時約25公里的速度向西移動。其中心氣壓為935百帕，近中心最大風速達每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。

目前中心半徑260公里內已被風速每秒25公尺以上的暴風圈籠罩，半徑650公里內也有每秒15公尺以上的強風。預計颱風未來將朝西北西移動，並以極強的強度於10日至11日最接近沖繩。

狂風巨浪來襲 浪高上看12公尺

隨著颱風逼近，各地風浪將急速增強。預估9日起沖繩本島、大東島、宮古島及八重山地區的瞬間最大陣風將達每秒25公尺；到了10日，宮古島與八重山地區的瞬間最大陣風更恐飆升至每秒45到50公尺。

在海象部分，今日沖繩周邊海域已有3至5公尺並伴隨長浪的浪高，9日將增至6到7公尺。10日颱風最接近時，宮古島及八重山地區的浪高預估將高達12公尺，沖繩本島也有10公尺，將出現猛烈巨浪，氣象廳提醒必須嚴密防範。

強風恐「摧毀房屋」 嚴防豪雨與海水倒灌

降雨方面，自10日上午6時至11日上午6時的24小時內，八重山地區累積雨量預估達200毫米，宮古島地區為120毫米。先島群島預估將出現「警報級」大雨，須嚴防土石流、低窪地區淹水及河川氾濫。

氣象廳特別警告，先島群島在10日至11日恐出現足以「導致部分房屋倒塌」的猛烈強風，呼籲民眾務必在風勢變強前移動至堅固的室內避難，待在室內也請遠離窗戶。

此外，視颱風路徑而定，沖繩本島也可能颳起狂風，先島群島與沖繩本島海岸及河口低窪地區更需防範海水倒灌災情。