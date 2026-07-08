假「防疫商機」詐貸吸金8億還詭辯　銀泰佶董座起訴求刑20年

▲銀泰佶生技董事長林室融涉嫌詐騙8億多元，遭北檢起訴求刑20年。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

銀泰佶聯合生技公司董事長林室融，涉嫌虛增公司資本，搭配假財報向8間銀行詐貸4億多元，同時透過地下盤商以「抗菌商機」、「防疫趨勢」等噱頭，誘騙995人花4億多元投資，台北地檢署8日依違反《證券交易法》等罪起訴林室融等11人，其中林室融在偵查中荒謬詭辯，毫無悔意，遭具體求處20年以上徒刑。

起訴指出，林室融為了快速取得資金，涉嫌從2019年起，5度不實增資，把銀泰佶的資本從2000萬元灌水到1億2200萬元，同時與艾視威公司負責人游坤林等人聯手，以美化後的財報、假的合作廠商名單與進貨、銷售額單據，在2年內先後向一銀、彰銀、華南、玉山、台中商銀、上海商銀、永豐、合庫等銀行詐貸共4億636萬9200元。

需款孔急的林室融除了騙銀行，還想透過賣股套利，與地下盤商梁慶飛、李順榮合作，利用新冠肺炎疫情期間，社會大眾熱衷防疫、清潔議題的機會，對外佯稱銀泰佶公司為曼秀雷敦、沙威隆、加倍潔、家樂福、寶雅等大廠代工商品，誇大業績，偽裝成即將上市櫃的防疫產業龍頭公司。

▲涉嫌協助銀泰佶製作假契約的游昆霖也遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

林室融等人靠著違法銷售股票、以及開放認購新股等方式，截至2021年為止，詐騙995位投資人，不法所得高達4億767萬3225元，等到銀泰佶公司財務問題惡化，林室融另成立承詠生技公司繼續經營原本的清潔用品生意，先前投資銀泰佶的被害人發現血本無歸，陸續提告。

台北地檢署主任檢察官曾揚領、檢察官李堯樺指揮調查局發動3波搜索約談，並將林室融聲押禁見獲准，歷經4個月偵查後認為，林嚴重破壞社會經濟及證券市場交易秩序，但面對偵訊時，態度避重就輕，對為何提供不實會計憑證詐貸，竟然荒謬絕倫地詭辯：「這也是銀行所希望的」、堅稱「雖有瑕疵但絕非詐欺」。

本案除林室融遭起訴求刑20年外，另有地下盤商梁慶飛等協助偽造憑證、違法銷售股票的10名共犯遭提起公訴，先前曾遭約談的林室融妻子許瑜芷則因犯罪嫌疑不足，獲得不起訴處分。