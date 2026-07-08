　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

颱風假劇本翻車？預言「強颱→加速北轉」　粉專示警：這次不一樣

記者劉維榛／綜合報導

強烈颱風巴威進逼，全台緊盯颱風假，一名網友列出「每次颱風劇本」，從颱風生成、今年最強颱、恐成穿心颱，到最後北轉侵襲日本，結局是台灣正常上下班。不過氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》留言「Not this time」，讓網友瞬間緊張，紛紛許願颱風能照舊北轉或自行解散。

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈颱風巴威進逼，週五週六影響最劇。（示意圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Threads直呼，每次颱風的劇本幾乎都一樣，「1.颱風生成、2.今年最強颱、3.颱風恐成穿心颱、4.颱風加速北轉、5.颱風侵襲日本、6.台灣正常上下班」，短短幾行讓不少上班族瞬間有畫面。

氣象粉專回覆「Not this time」　網瞬間慌了

對此，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》在留言區回應「Not this time」，疑似暗示這次巴威的發展未必會照過往劇本演出。其他網友則紛紛許願，「希望能照這個劇本走」、「拜託集氣成真」、「希望劇本照常演出，但又很不希望它去日本釀災，它能不能自己解散？或是下星期再來好了」。

也有人擔心各地風雨時間點，留言直呼「我猜台中週五會正常上班上課，然後下班路上狂風暴雨成災」，相關單位也提醒，颱風期間應避免前往海域、堤防等高風險區域觀浪或活動，若違規進入公告警戒區，恐遭開罰新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

氣象署：七級暴風半徑已擴大至380公里

中央氣象署預報員葉致均表示，巴威目前位於台灣東南東方1500公里海面，近中心最大風速每秒60公尺，七級暴風半徑已擴大至380公里，今天持續朝西北西移動，明天轉西北朝台灣東北方海面前進，預估周五晚間至周六將是影響台灣最明顯的時段。

葉致均指出，巴威預計周五晚間至周六通過台灣東北方海面，無論是否屬於「西北颱」，由於颱風又大又強，對台灣都將帶來明顯影響。目前路徑仍以通過台灣東北方近海機率最高，但若與台灣地形產生交互作用，也不排除更接近台灣，北台灣須特別留意。

他表示，巴威隨著明天逐漸接近台灣，受海氣環境不利發展影響，強度可能逐漸減弱，但仍將以中颱上限至強颱下限接近台灣。氣象署預估明天白天發布海上颱風警報，明天深夜至後天清晨發布陸上颱風警報。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品
HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

巴威快到了！阿里山國家森林遊樂區　10日上午8點起預警性休園

台鐵車廂內手持風扇起火　通報警方調查中

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

巴威快到了！阿里山國家森林遊樂區　10日上午8點起預警性休園

台鐵車廂內手持風扇起火　通報警方調查中

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

致癌油案持續擴大　食藥署宣布「4家油廠」全面稽查抽驗

瑤瑤解放深V開到肚臍！　「超兇上圍炸出」事業線全被拍

【強風吹不倒珠珢】裙子差點起飛　舞台表演依舊穩住超專業！

生活熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

巴威略為減速　北北基宜暴風侵襲率已達99%

巴威又變強將第三巔　最新路徑曝

巴威暴風半徑再擴大　10縣市侵襲率達9成以上

巴威晚間北轉　後天最近「不排除登陸東北角」

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

更多熱門

相關新聞

申辦護照注意！因應巴威颱風　外交部4辦事處明提前發2類護照

申辦護照注意！因應巴威颱風　外交部4辦事處明提前發2類護照

為因應巴威颱風來襲，外交部領事事務局及外交部四個辦事處於7月9日（星期四）啟動颱風應變機制。申請一般件者，9日下午起可領取10日全日可領的護照；申辦速件且有緊急出國需求者，只要在9日下午3時前完成遞件並繳費，可於下午5時30分領取。

距離台灣1400公里「未來36小時」是關鍵　

距離台灣1400公里「未來36小時」是關鍵　

蔣萬安「明天放」舊文被翻出！萬人求：再說一遍

蔣萬安「明天放」舊文被翻出！萬人求：再說一遍

巴威晚間北轉　後天最近「不排除登陸東北角」

巴威晚間北轉　後天最近「不排除登陸東北角」

巴威預估7/10陸警　投95線東埔段將預警性封閉

巴威預估7/10陸警　投95線東埔段將預警性封閉

關鍵字：

巴威颱風暴風圈劇本防颱準備颱風假上班上課停班停班

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面