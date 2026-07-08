颱風假劇本翻車？預言「強颱→加速北轉」　粉專示警：這次不一樣

記者劉維榛／綜合報導

強烈颱風巴威進逼，全台緊盯颱風假，一名網友列出「每次颱風劇本」，從颱風生成、今年最強颱、恐成穿心颱，到最後北轉侵襲日本，結局是台灣正常上下班。不過氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》留言「Not this time」，讓網友瞬間緊張，紛紛許願颱風能照舊北轉或自行解散。

▲強烈颱風巴威進逼，週五週六影響最劇。（示意圖／記者李毓康攝）



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一名網友在Threads直呼，每次颱風的劇本幾乎都一樣，「1.颱風生成、2.今年最強颱、3.颱風恐成穿心颱、4.颱風加速北轉、5.颱風侵襲日本、6.台灣正常上下班」，短短幾行讓不少上班族瞬間有畫面。

氣象粉專回覆「Not this time」 網瞬間慌了



對此，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》在留言區回應「Not this time」，疑似暗示這次巴威的發展未必會照過往劇本演出。其他網友則紛紛許願，「希望能照這個劇本走」、「拜託集氣成真」、「希望劇本照常演出，但又很不希望它去日本釀災，它能不能自己解散？或是下星期再來好了」。

也有人擔心各地風雨時間點，留言直呼「我猜台中週五會正常上班上課，然後下班路上狂風暴雨成災」，相關單位也提醒，颱風期間應避免前往海域、堤防等高風險區域觀浪或活動，若違規進入公告警戒區，恐遭開罰新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

氣象署：七級暴風半徑已擴大至380公里



中央氣象署預報員葉致均表示，巴威目前位於台灣東南東方1500公里海面，近中心最大風速每秒60公尺，七級暴風半徑已擴大至380公里，今天持續朝西北西移動，明天轉西北朝台灣東北方海面前進，預估周五晚間至周六將是影響台灣最明顯的時段。

葉致均指出，巴威預計周五晚間至周六通過台灣東北方海面，無論是否屬於「西北颱」，由於颱風又大又強，對台灣都將帶來明顯影響。目前路徑仍以通過台灣東北方近海機率最高，但若與台灣地形產生交互作用，也不排除更接近台灣，北台灣須特別留意。

他表示，巴威隨著明天逐漸接近台灣，受海氣環境不利發展影響，強度可能逐漸減弱，但仍將以中颱上限至強颱下限接近台灣。氣象署預估明天白天發布海上颱風警報，明天深夜至後天清晨發布陸上颱風警報。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）