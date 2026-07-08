貨車鹿港街頭「蛇行狂飆」拒捕！女跳車躲超商　警匪追逐畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港街頭今（8）日凌晨不平靜，一輛小貨車疑似毒駕，把街頭當賽道狂飆，與警方上演警匪追逐，數輛警車鳴笛聲響嗡嗡作響，驚醒不少睡夢中的居民，追逐畫面被不少民眾拍下，小貨車駕駛沿途不僅高速逃逸，女乘客則是沿路丟棄疑似毒品，還下車躲進超商，但警方兵分多路包夾，最終仍將疑似毒駕及持有毒品的兩人逮捕到案。

▲貨車在街頭狂飆。（圖／民眾提供）

這起事件發生於今日凌晨時分，據了解，該輛小貨車疑因毒駕，遭雲林台西警分局鎖定並展開追捕，當車輛逃竄至鹿港地區時，警方為避免危險，立即實施攔截圍捕。現場可見警車一路鳴笛緊跟，小貨車則加速蛇行，險象環生。過程中，車上一名女乘客沿途丟棄疑為毒品的物品，隨後更在駕駛指示下下車，躲進路旁一家超商內，試圖分散警方注意力。

▲貨車在街頭狂飆，警車緊追在後。（圖／民眾提供）

警方反應迅速，當機立斷兵分多路，一組警力進入超商迅速查緝該名女乘客，另一組則持續尾隨並圍捕逃逸的小貨車。在優勢警力圍堵下，駕駛最終無路可逃，被警方拉下車壓制在地，還不斷叫囂。

對此，鹿港警分局證實，本案係由雲林台西警分局跨轄區追捕犯嫌，鹿港分局協助在轄區內進行攔截與支援。有關該駕駛是否涉及毒品交易、毒駕或其他刑事案件，有待台西警分局統一說明。

▲男子遭壓制上銬。（圖／翻攝自社會事新聞影音）