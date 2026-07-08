39年首見！巴威暴風半徑380公里　10級風將籠罩「台中以北」

▲巴威暴風侵襲機率10縣市達9成以上。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

巴威持續增強，七級暴風半徑擴大到380公里。天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，這已是1987年琳恩颱風以來最大，等同於全台都會7級籠罩在暴風圈中，而台中以北更會籠罩在10級風之中。另外，預測路徑再度往南調，目前已符合狹義西北颱定義，預估中心將從彭佳嶼至基隆之間通過。

根據中央氣象署觀測，強烈颱風巴威上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1490公里之處，以每小時21公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒60公尺(即每小時216公里)，相當於17級風，瞬間最大陣風每秒75公尺(即每小時270公里)，相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。

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▲天氣粉專說明巴威創下的紀錄。（圖／取自「觀氣象看天氣」粉專）

天氣粉專「觀氣象看天氣」發文指出，巴威颱風的7級暴風半徑擴大到380公里，這已是1987年琳恩颱風（7級暴風半徑400公里）以來最大，更是1991年改制（1991年氣象署風速從每分鐘改成10分鐘風速）以來，35年來首個380公里半徑的侵台颱風。

粉專表示，不只7級風暴風圈，巴威10級風一樣達到了180公里，等同於全台都會7級籠罩在暴風圈中，而台中以北更會籠罩在10級風之中，「幾乎沒見過那麼多縣市同時在10級風範圍」。

另外，氣象署也再度南調路徑，粉專指出，目前已符合狹義西北颱定義，預估中心將從彭佳嶼至基隆之間通過，為前面提及繼1963年葛樂禮颱風（7級暴風半徑400公里）以來，半徑380公里以上大又強的西北颱，「提醒大家千萬不要覺得他移速快，就輕忽了他所帶來的威脅，因為他的暴風範圍更廣，是歷史級別的存在！」

氣象署預報員葉致均說明，巴威預計周五晚間至周六通過台灣東北方海面，無論是否屬於「西北颱」，由於颱風又大又強，對台灣都將帶來明顯影響。目前路徑仍以通過台灣東北方近海機率最高，但若與台灣地形產生交互作用，也不排除更接近台灣，北台灣須特別留意。