高雄騎士「4次不打燈」被警盯上！鑽車縫狂逃　果然又是毒駕

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名32歲楊姓男子日前騎車行經鼓山區中華一路時，因沿路蛇行、多次變換車道未打方向燈，引起巡邏員警注意。楊男發現被警方盯上後，竟心虛加速鑽入車縫企圖逃逸，最終仍被攔下並實施毒品快篩，結果呈現陽性反應，警方當場將他逮捕送辦，最高可處超過10萬元的交通罰鍰。

▲高雄男見警心虛鑽車縫狂逃，果然又是毒駕。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

鼓山分局龍華派出所員警於5日16時許執行巡邏勤務，行經中華一路時，發現楊男騎乘機車行跡可疑，不僅車身搖晃，還在短時間內連續4次變換車道未依規定使用方向燈，甚至違規行駛在禁行機車道上，險象環生。

楊男透過後照鏡察覺後方有警察，不但沒有停下，反而猛催油門加速逃逸，在車陣中瘋狂鑽車縫，企圖擺脫追緝。員警見狀隨即緊跟其後，最終順利將其攔停。面對警方盤查，楊男神色慌張，警方隨後對其實施唾液毒品快篩檢測，結果呈現毒品陽性反應，查獲毒駕。

警方當場依規定將楊男逮捕，並依法製單舉發、移置保管車輛及扣繳牌照。全案訊後依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

針對交通違規部分，警方指出，楊男涉及毒駕、4次未依規定使用方向燈、行駛禁行機車道等行為，各項違規合併最高可處新台幣10萬6,200元罰鍰。