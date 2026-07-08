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不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

▲因應巴威颱風航港局將於海警發布前30小時啟動近岸12浬海域警戒區管制。（圖／航港局提供）

▲巴威颱風影響，海上航班出現異動。（圖／航港局提供）

生活中心／台北報導

強颱巴威即將影響台灣，海陸空交通預估將受到影響。《ETtoday新聞雲》整理各地交通最新異動情況，幫助讀者掌握最新資訊。

海運

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交通部航港局發布通報指出，本島至離島間海運客運航線開停航情形如下：

(一) 北部地區：基隆馬祖航線8日基隆往馬祖正常開航，9日至11日停航，12日預計正常開航。

(二) 南部地區：
1. 高雄澎湖航線原訂10日航班提前至9日上午11時開航、10及12日停航、11日無航班。
2. 布袋澎湖航線9日部分航班提前開航、10至11日全面停航。
3. 東港小琉球航線9日部分停航、10日至11日全面停航。
4. 鹽埔小琉球航線9日至11日全面停航。

(三) 東部地區：自8日下午起至11日全面停航，12日開航情形須視海氣象狀況再行評估

航港局呼籲旅客善用今、明日開航航班返台，並請暫緩前往離島，以免後續航班停航造成滯留，出發前並請留意最新航班資訊及船公司公告。

公路

今年5月12日通車的台61線淡江大橋位於淡水河口，公路局表示，預估10日中午平均風速將會達到8級、晚間達到10級，北區養護工程分局將依據淡江大橋「危險預警緊急應變計畫」平均風速達8級將降低速限、達10級將封閉淡江大橋，以維行車安全，請預定往來此路線的用路人多加留意天候狀況。

鐵路

阿里山林鐵7月9日上午10時從嘉義開往阿里山之定期列車停駛；其他本線（阿里山-嘉義區間）及阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木3條支線之各班次列車正常營運；7月10至12日全線預警性停駛。

後續將視天候及路線巡檢狀況，另行公告復駛時間。已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。

航空

華航表示，受巴威颱風影響，明天CI122／CI123桃園往返沖繩航班提前；周五（10日）CI120／CI121 、CI122／CI123桃園往返沖繩航班、CI132／CI133高雄往返沖繩航班取消，晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班取消。

華航表示，因應巴威颱風可能影響航班，為使旅客能提前彈性妥善安排行程，持搭乘日為7月9日至7月11日的華航機票，於7月31日前更改訂位將免收改票手續費，旅客可洽原開票旅行社或華航客服中心、各地分公司協助處理。

長榮航空於官網公告，受巴威颱風影響，近日部分往返台灣航班時間可能異動，建議旅客前往機場前預先查閱「航班到離動態」取得最新航班動態。

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