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颱風想取消訂房！他控平台拖2天「飯店電話佔線」　釣大票苦主

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

強烈颱風巴威逐步接近台灣，就有網友表示，因應颱風來襲，擔心行程受影響，因此向訂房平台申請取消訂房。沒想到飯店已同意全額退款，但平台客服卻以「聯繫不上飯店、電話佔線」為由遲遲無法處理，讓他超無奈。貼文曝光後，引發不少網友分享類似經驗。不過，原PO事後更新表示，平台已同意全額退款。

原PO在Threads發文表示，因颱風因素想改期或取消住宿，平台客服表示，需要取得飯店同意才能退款。在致電確認後，飯店同意退款，但平台卻一直以「飯店電話佔線、無法確認」為由拖延，案件已卡了兩天，因此發文詢問大家是否有其他解決方式。

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飯店櫃檯無奈「沒人接到電話」

貼文引發熱烈討論，不少人分享相似經驗。一名自稱飯店櫃檯的網友表示，「今天才遇到客人要取消，我們請客人打給平台客服，結果平台寄Email說聯繫不上我們，事實上我們根本沒人接到電話！」

也有人分享，曾遇過航班取消、飯店同意退款，但平台仍表示聯繫不到飯店，最後將與飯店往來信件副本寄給平台並致電客服，才順利完成退款。另有不少人提醒，透過第三方平台訂房，飯店通常無法直接修改訂單，仍須由平台客服處理。

值得注意的是，最後原PO更新表示，「已經同意全額退款！」並透露，自己向客服表示，若再不處理將向消保會申訴，客服回覆會盡量24小時內完成，不到3小時便完成退款。

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