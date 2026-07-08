無人機大家都喊重要！　一張圖比一比藍綠白3特別條例版本

▲針對無人機條例，藍綠白陣營三個版本比較。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者陶本和／台北報導

國防部原本拋出1.25兆國防特別條例，但其中有關無人機生產與採購部分，遭到藍白陣營刪除；為了補足戰力缺口，軍方近日再次提出國防自主無人載具採購特別條例，規模2100億元。在此同時，國民黨團、民眾黨團也接連端出相關版本，但究竟三個版本有何差異，《ETtoday新聞雲》彙整三個版本的基本資料來比一比。

首先，行政院版本的「國防自主無人載具採購特別條例」，是由國防部擬定，並由政院於6月18日提出，條文數共7條，採特別預算方式提出，預算金額上限2100億元，明定用於採購。在採購項目方面，政院版列出三項，包括：濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇，主管機關為國防部，並由立法院外交及國防委員會審查。

在國民黨版本「國防自主無人載具科技發展及採購條例」，是由國民黨團總召傅崐萁、立委林沛祥、許宇甄等人提出，條文數23條，納入年度預算，每年400億元，共計6年，合計是2400億元，其中未列採購規模，也未列出具體的採購項目；其主管機關為經濟部，並由立法院經濟委員會審查。

至於民眾黨版「強化國防自主暨無人機產業發展條例」，由民眾黨立委洪毓祥等8人提出，條文數17條，納入年度預算中，未有設定金額，也未列出具體採購項目，並排除海上無人艇，其主管機關為經濟部，僅國防運用事項歸國防部，並由立法院經濟委員會審查。

藍白版本預算規模比政院版高 但未列採購標的

綜觀上述三個版本，一位國防事務官員受訪表示，軍方這次的提案，聚焦在之前被刪除，包括濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機、小型自殺無人艇，三項原本編在1.25兆國防特別條例委製項目裡的裝備，規模約21萬架（艘）。

國防事務人士說，這些項目都遭到刪除，就如國防部長顧立雄所形容的，這是戰力遭掏空，就像「練武之人應有的功能都喪失殆盡」；他表示，美方也已經公開表態，這些重要裝備取得的拖延，只會讓中共得利，也認為後續補足刻不容緩，因此這次條例是要補的，正是戰力缺口。

該位人士表示，檢驗藍白的版本，會注意到國軍要補足的三項重要無人裝備，都沒有將項目跟經費寫進條文，民眾黨版甚至直接排除無人艇，對外聲稱編列的預算比政院版高，但沒有指定比例要用在裝備採購上，呈現「錢多但沒有標的」的狀況。

藍白主張逐年監督、逐年編列 綠營憂重演總預算卡關300天

在採購模式上，政院版採特別預算方式來支應，而藍白以逐年監督為由，採逐年編列，以年度預算來執行。一位綠營國會助理表示，115年度中央政府總預算已經卡關超過300天，如果無人載具的採購改年度方式處理，有迫切性的國防預算，恐怕也是前途渺茫。

行政院發言人李慧芝日前就表示，政院提出特別條例，是希望藉此集中資源加速推動無人載具發展，建立自主研發、在地生產、維修量能及非紅供應鏈。她強調，如果無人機建軍完全依賴年度預算，不僅建軍進度可能受影響，這樣的審議進度，也會讓產業對政府採購的穩定性產生疑慮。

主管機關變經濟部、送經濟委員會審查 可接觸機密人數多一倍

長期參與國防預算協調的人士表示，在主管機關的歸屬上，在野黨的法案設計也有玄機，這看似只是法案審查的程序問題，但實際牽動的卻是國防機密怎麼審。他說，國民黨版、民眾黨版都把主管機關換成經濟部，法案改送經濟委員會，「這個委員會平時審的是產業與能源，秘密會議少開，一旦涉及國防事務又可能改採聯席審查，可以接觸到機密的人一下子多了一倍」。

該人士說，國民黨版條文裡，真正動手規劃生產基地分散、戰備儲存上限、指揮系統備援的，寫的仍是「國防部」，主管機關掛的招牌卻是經濟部，兩邊到底誰主責誰，誰的目的要先滿足，是完全不清楚的。