　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

基隆「名人幼兒園」涉虐20童！市府廢止設立許可　累罰負責人84萬

▲▼ 基隆市府秘書長謝孝昆（左2）、兒少處長吳雨潔（左1）、市府副發言人劉禹辰（右2）、法制及勞動處長劉邦繡（右1） 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府秘書長謝孝昆（左2）、兒少處長吳雨潔（左1）、市府副發言人劉禹辰（右2）、法制及勞動處長劉邦繡（右1） 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆私立名人幼兒園爆發教保服務人員涉嫌虐待近20名幼童案，基隆市政府今（8）日表示，廢止名人幼兒園設立許可，連帶裁處負責人，累計開罰84萬元。

針對本市私立名人幼兒園發生之幼兒不當對待事件，基隆市政府深表痛心與遺憾。市府重申，對於兒虐與不當對待行為堅持「零容忍」的絕對底線。在召開認定委員會審議中，市府代表已向全體委員表達最嚴正的強烈立場，必須秉持「勿枉勿縱、依規嚴懲」之態度從嚴衡酌本案情節，務必讓違法者付出應有代價，全力守護幼兒安全。

秘書長謝孝昆表示，經過市府跨局處通力合作，相關行政調查與懲處結果於今（8）日正式公布。因該園違法情節重大，市府將依《教保服務人員條例》第46條第1項規定，廢止名人幼兒園之設立許可。

▲▼ 名人幼兒園負責人林賢章 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲名人幼兒園負責人(右)。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝孝昆指出，本案負責人林賢章身為管理者卻帶頭違法，甚至與園內人員形成不作為的共犯結構、長期刻意隱瞞。市府絕不寬貸，經查證屬實後依法採取連續裁罰：負責人本人不當對待幼兒情節重大，經認定委員會審議，依法裁處最高60萬元罰鍰，並公告不得擔任教保服務機構之負責人；另經第一階段行政調查審定，幼兒園不當對待幼兒，連帶裁處負責人6萬元罰鍰；另負責人未具教保服務人員資格，卻私自從事教保服務，依法裁處15萬元罰鍰；及該園於6月22日發生事件後未依規定進行社政通報，依法裁處3萬元罰鍰，累計裁罰負責人84萬元。

▲▼ 。（圖／基隆市府提供）

謝孝昆提到，有關大班教保員楊麗玉及助理教保員黃淑芳，因不當對待幼兒情節重大，經認定委員會審議通過，依法分別裁處40萬元罰鍰，並公告終身不得擔任教保服務人員。

▲▼ 。（圖／基隆市府提供）

基隆市政府強力宣示，本次對負責人及涉案人員採取嚴厲重罰，依法究責的鐵腕決心。市府重申，幼兒安全不容絲毫妥協，凡有違法行為，定當從嚴懲處，絕不姑息，以確保基隆市每一位幼兒都能在安全、健康的環境中成長。

▲▼ 。（圖／基隆市府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品
HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

3男玩到忘記「困烏來溪中」　警消急架繩索涉水救人

受訪一句話成鐵證　彩虹眷村「塗漆」魏丕仁8人要賠中市府85萬

快訊／中聯油脂總經理、品研副課長列被告　訊後請回

快訊／新北警查詐騙竟發現自己人　自請拘提金山分局警官

屏東枋寮死亡車禍！26歲男載同事赴工地　途中「自撞招牌」傷重亡

自認遭抹紅想開放陸醫離島看診　陳玉珍告王義川10人求償700萬吞敗

非單純惡作劇！台中東山高中假截圖瘋傳　綠營轟「認知作戰」

快訊／台2線嚴重車禍！騎士自撞分隔島噴飛　無呼吸心跳搶救中

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

3男玩到忘記「困烏來溪中」　警消急架繩索涉水救人

受訪一句話成鐵證　彩虹眷村「塗漆」魏丕仁8人要賠中市府85萬

快訊／中聯油脂總經理、品研副課長列被告　訊後請回

快訊／新北警查詐騙竟發現自己人　自請拘提金山分局警官

屏東枋寮死亡車禍！26歲男載同事赴工地　途中「自撞招牌」傷重亡

自認遭抹紅想開放陸醫離島看診　陳玉珍告王義川10人求償700萬吞敗

非單純惡作劇！台中東山高中假截圖瘋傳　綠營轟「認知作戰」

快訊／台2線嚴重車禍！騎士自撞分隔島噴飛　無呼吸心跳搶救中

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

致癌油案持續擴大　食藥署宣布「4家油廠」全面稽查抽驗

瑤瑤解放深V開到肚臍！　「超兇上圍炸出」事業線全被拍

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

社會熱門新聞

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

即／屏東汽機車噴飛「倒卡大排」　騎士、後座乘客雙亡

快訊／蹦闆才喊「正當生意人」！今遭檢方搜索、拘提

竹田自小客機車事故 釀兩死

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

恐怖情人自提分手又反悔刺死治療師

即／疑曾與父親起爭執…「桃園國中生」住處墜樓亡！

西門町擺壞壞魔鏡帳　男女在內拍色色片不起訴

「討債網紅」也被拘提　竹聯承信會12人被逮

家寧「頻道已歸我」　Andy：沒給她

機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

更多熱門

相關新聞

轟市府2周沒作為！基隆教保員爆集體虐童　家長們蛋洗幼兒園

轟市府2周沒作為！基隆教保員爆集體虐童　家長們蛋洗幼兒園

基隆1家私立幼兒園教保員不當管教，近20名幼童被教保員拉扯、拖拽、踢踹、呼巴掌，直到其中一名家長注意到兒子身上瘀青，觀看幼兒園監視器畫面，整件事情才爆發。事發近20天後，基隆市府昨才公布懲處。引起多位家長不滿，今（4日）10多位幼童家屬到幼稚園拉布條、丟雞蛋抗議，並痛批基隆市府無能、處分太輕。

幼童送托滿身傷 屏東保母涉虐遭廢證

幼童送托滿身傷 屏東保母涉虐遭廢證

獨／4歲兒生日許願「希望老師被關」　父吐內幕心碎了

獨／4歲兒生日許願「希望老師被關」　父吐內幕心碎了

日6歲女童遭舅「水泥塚」封屍18年！

日6歲女童遭舅「水泥塚」封屍18年！

剴剴案推動托育專法三讀通過　機構須設監視器、影像至少保存30日

剴剴案推動托育專法三讀通過　機構須設監視器、影像至少保存30日

關鍵字：

虐童事件基隆幼兒園市府懲處幼兒安全教保服務

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面