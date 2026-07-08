基隆「名人幼兒園」涉虐20童！市府廢止設立許可　累罰負責人84萬

▲基隆市府秘書長謝孝昆（左2）、兒少處長吳雨潔（左1）、市府副發言人劉禹辰（右2）、法制及勞動處長劉邦繡（右1） 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導



基隆私立名人幼兒園爆發教保服務人員涉嫌虐待近20名幼童案，基隆市政府今（8）日表示，廢止名人幼兒園設立許可，連帶裁處負責人，累計開罰84萬元。

針對本市私立名人幼兒園發生之幼兒不當對待事件，基隆市政府深表痛心與遺憾。市府重申，對於兒虐與不當對待行為堅持「零容忍」的絕對底線。在召開認定委員會審議中，市府代表已向全體委員表達最嚴正的強烈立場，必須秉持「勿枉勿縱、依規嚴懲」之態度從嚴衡酌本案情節，務必讓違法者付出應有代價，全力守護幼兒安全。

秘書長謝孝昆表示，經過市府跨局處通力合作，相關行政調查與懲處結果於今（8）日正式公布。因該園違法情節重大，市府將依《教保服務人員條例》第46條第1項規定，廢止名人幼兒園之設立許可。

▲名人幼兒園負責人(右)。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝孝昆指出，本案負責人林賢章身為管理者卻帶頭違法，甚至與園內人員形成不作為的共犯結構、長期刻意隱瞞。市府絕不寬貸，經查證屬實後依法採取連續裁罰：負責人本人不當對待幼兒情節重大，經認定委員會審議，依法裁處最高60萬元罰鍰，並公告不得擔任教保服務機構之負責人；另經第一階段行政調查審定，幼兒園不當對待幼兒，連帶裁處負責人6萬元罰鍰；另負責人未具教保服務人員資格，卻私自從事教保服務，依法裁處15萬元罰鍰；及該園於6月22日發生事件後未依規定進行社政通報，依法裁處3萬元罰鍰，累計裁罰負責人84萬元。

謝孝昆提到，有關大班教保員楊麗玉及助理教保員黃淑芳，因不當對待幼兒情節重大，經認定委員會審議通過，依法分別裁處40萬元罰鍰，並公告終身不得擔任教保服務人員。

基隆市政府強力宣示，本次對負責人及涉案人員採取嚴厲重罰，依法究責的鐵腕決心。市府重申，幼兒安全不容絲毫妥協，凡有違法行為，定當從嚴懲處，絕不姑息，以確保基隆市每一位幼兒都能在安全、健康的環境中成長。