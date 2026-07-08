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質疑國影2期計畫遭蘇巧慧陣營嗆　李四川競辦：真把國庫當自家的？

▲新北市長參選人蘇巧慧、李四川。（資料照／記者劉耿豪攝）

▲新北市長參選人蘇巧慧、李四川。（資料照／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／新北報導

行政院近日核定國影視廳中心2期修正計畫，但挨批6年來除預算上漲外毫無進度，國民黨新北市長參選人李四川陣營喊中央不做，李當選一定拿回來做，被對手蘇巧慧陣營回擊，難道是要放棄中央83億的補助。對此，李四川競辦今（8日）表示，時任行政院長蘇貞昌當年承諾中央「全額負擔」，何來補助新北市府之有？第二、興建經費的每一分錢都來自國庫，也就是人民的納稅錢，蘇巧慧卻一副「不爽不要拿」的態度，真把國庫當蘇家的？

國影視廳中心2期修正計畫預算從45.1億元增加至83億494萬元，新北市府昨表示該案從109年就是中央承諾全額負擔，但6年過去除預算上漲外，其他原地踏步。李四川競辦發言人吳亮賢也說，蘇巧慧居然喊「向行政院爭取中央全力支持國影中心二期」，6年來妳做什麼？如果中央不做，未來李四川當選新北市長，一定拿回來做。然蘇巧慧競辦回應，爭論已久的議題好不容易解決，現在李四川說要收回去自己做，難道是要放棄中央83億的補助。

對此，吳亮賢8日說，對於蘇巧慧在臉書高調宣布成功爭取中央全力支持國影中心二期，立刻遭新北市政府打臉，國影二期從民國109年就是中央承諾「全額負擔」興建費用，6年過去了，除了計畫預算上漲，其他都是原地踏步。吳亮賢也強調，行政院官網至今仍高掛蘇貞昌當年「未來將由中央負擔，請文化部大力進行」的說法，但六年過去，新莊國影二期仍然是空地一片，蘇巧慧卻接棒繼續騙。

吳亮賢表示，對於新莊人苦等國影二期開發多年，李四川已公開表示，如果中央不做，未來當選新北市長，一定拿回來做，全力推動開發，不會讓新莊人繼續等待，結果蘇巧慧陣營竟然說「難道是要放棄中央83億的補助？」吳質疑，爸爸蘇貞昌當年喊「全額負擔」，蘇巧慧如今為了選舉卻一副「不爽不要拿」的態度、反嗆新北市，蘇巧慧除了打臉自己父親當年承諾，更展現只顧選舉、不顧市民需求的傲慢。

吳亮賢表示，2020年新北市長侯友宜為了前瞻預算中的軌道經費，不惜向蘇貞昌鞠躬請託，結果後來中央仍砍半前瞻預算中的軌道預算，讓侯友宜不禁感嘆，「麻煩中央給我們做事」，並坦言「一定會影響到未來新北軌道建設的審查速度」；而對於蘇貞昌六年前開出的新莊國影二期支票，蘇巧慧六年來毫無作為，六年後還拿著同一張空白支票繼續騙，甚至反過來嗆新北市，「只能說，熟悉的蘇貞昌回來了」。

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