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海陸上校「幫把關男友」查下屬個資　慘被判刑8月還要繳20萬

▲▼左營海軍營區 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲海軍陸戰隊營區示意圖。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

海軍陸戰隊一名前政戰主任劉姓上校為了幫妻子同事「把關男友」，涉嫌濫用軍方電子兵資系統，違法查詢兩名現役軍人的兵籍資料，還透過妻子轉傳給對方參考，其中一名遭查詢的黃姓軍人事後得知自己的個資遭外流，憤而向軍方檢舉，全案因此曝光，高雄地院審理後，依違反《個人資料保護法》判處劉男8月徒刑、緩刑3年，並須向公庫支付20萬元。

判決指出，2022年底，27歲從事房仲工作的劉姓女子與黃姓現役軍人交往，為了解男友在軍中的背景，便請46歲林姓女同事幫忙打聽，林女因劉姓丈夫就在海軍陸戰隊擔任政戰主任，於是傳訊息給丈夫，還提醒「秘書認真了，有空查一下」。

劉姓上校收到妻子請託後，指示38歲陳姓保防官登入電子兵資系統查詢黃男資料，陳男查得兵籍資訊後回報，劉男再將「陸軍、無懲處、當兵4年，有這個人」等內容傳給妻子，由妻子再轉傳給劉姓女子。

未料，劉女與黃男交往不久即分手，隔年4月改與另一名陳姓士官交往，又循相同模式請林女幫忙查詢男友背景，林女再請丈夫透過軍方系統調閱陳姓士官兵籍資料，讓劉女掌握對方軍中資訊。

後來黃姓軍人得知自己的兵籍資料竟遭軍中長官私下查詢並外流，認為個資遭非法利用，憤而向上級檢舉，案件曝光後，劉姓上校察覺遭調查，還一度與陳姓保防官商議統一說詞，企圖辯稱是因車禍事故才依法查詢資料，但檢方比對事證後戳破謊言，依法將兩人起訴。

法院審理後，審酌劉姓上校與陳姓保防官均坦承犯行，犯後態度良好，也已與黃姓軍人達成和解，認定兩人因一時失慮觸法，依違反《個人資料保護法》分別判處劉男有期徒刑8月、緩刑3年，須支付公庫20萬元；陳男判刑5月、緩刑2年，須支付公庫5萬元，全案可上訴。

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