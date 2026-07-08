矢板明夫稱台灣說不出日總督是教育缺憾　作家：不知跟遇襲有無關係

▲矢板明夫。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

中國香港籍男子廖港發，6日攻擊資深媒體人矢板明夫，檢方認定傷害、公然侮辱罪嫌重大，且廖男是「預謀性受僱跨境施暴」。對此，作家顏擇雅今（8日）則提到，矢板明夫6/28發文「今天台灣很少人能說出十九位日本總督的姓名，是台灣歷史教育最大的缺憾」，自己不知遇襲跟發文有沒有關係。前央視記者王志安也表示，矢板明夫最近言論爭議比較大，綠營的人也接受不了這樣的觀點。但即便如此，打人是不對的。

矢板明夫在6月28日曾發文表示，今天許多台灣人，對明朝十六位皇帝、清朝十二位皇帝如數家珍，卻很少有人能說出曾經統治台灣五十年的十九位日本總督的姓名，這正是台灣歷史教育最大的缺憾。

未料，矢板明夫7月6日就遭中國香港籍廖姓男子突襲攻擊。檢方則認定傷害、公然侮辱罪嫌重大，且廖男是「預謀性受僱跨境施暴」，有逃亡勾串之虞聲押禁見

對此，作家顏擇雅表示，自己不知矢板明夫遇襲，跟他6/28發文有沒有關係「今天台灣很少人能說出十九位日本總督的姓名，是台灣歷史教育最大的缺憾」。

顏擇雅強調，不過，自己一點都不認為矢板明夫的說法叫「戀殖」。因為，如果台灣人對19位台灣總督多了解一些，就會知道日本殺了多少台灣人，壟斷了多少台灣自然資源，政策上又有多歧視台灣人。台灣人在自己的土地成為二等人，還要被迫捲入戰爭，躲空襲，子弟被強徵成為侵略戰爭的加害方，是非常不幸的。如果今天大家多知道這些，對日治時期的台灣就會少掉許多浪漫化的想像。

顏擇雅表示，現在問題來了：藍營為何迫不及待認定矢板明夫說法是「戀殖」？對於他遇襲，藍營也不如台派大力譴責，為什麽？

顏擇雅說，自己認為這是藍營的自卑感作祟。骨子裡認定國民黨的治台成績不如日本。藍營想到日治時期台灣總督，只想到各種建設，不像是想到剝削、歧視、《六三法》那些。自己認為這樣，藍營實在太「戀殖」了，讓自己深深不以為然。

前央視記者王志安也表示，矢板明夫最近的言論爭議比較大，他說台灣人叫不出日本駐台灣總督的名字是恥辱，綠營的人也接受不了這樣的觀點。但即便如此，打人是不對的。