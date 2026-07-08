巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

記者鄭佩玟／台北報導

強颱巴威將於10日（週五）觸碰台灣陸地，基隆市政府3月時修正規範，從原本24小時累積雨量達到350米，下降至200毫米，就會啟動停班課研判機制。被問到北市最快週五進颱風暴風圈，因風雨預估愈晚愈強，這次是否有可能評估放半天或一天的選項？台北市長蔣萬安今（8日）受訪回應，會根據過去慣例，前一天晚間8時前先跟各縣市討論，一般（颱風假）還是會以整天為原則。

▲蔣萬安主持巴威颱風第二次整備會議會前受訪。（圖／記者黃克翔攝）

根據北市府氣象團隊預測，這次巴威有增強趨勢。蔣萬安今天上午到災害應變中心聽取各局處防颱準備工作，對於是否放颱風假？蔣萬安說，會在前一天晚間8時宣布，基本上，北市府過去慣例，颱風假「一般還是會以整天為原則」，除非有非常特殊的情況，但一切都是還要看，屆時整個颱風動態，及造成的風勢雨勢情形，及可能影響的區域來決定。

不過，因基隆已調整放假標準，北市是否也會調整？蔣萬安則重申，目前就是依據現在停班課的標準做相關決定，當然也會依照過去的經驗，跟北北基桃各縣市共同討論。因為這一切都是要到，屆時颱風確實登陸可能造成的災情要做一個綜整的評估跟判斷。蔣萬安強調，會依照這次強颱來襲，針對其他縣市不同區域可能造成的災情跟影響，大家要交換意見、共同討論、綜整評估。

氣象署預估，這次週五風雨可能是最強，週四晚上宣布是否放假與否，可能會是半天或是一天這樣的選項？蔣萬安表示，北市府是根據過去的慣例，在前一天晚上8時前，先跟各縣市討論、交換意見、綜整評估。當然宣布以後，基本上，北市府過去慣例一般還是會以整天為原則，除非有非常特殊的情況，但一切都是還要看，屆時整個颱風動態，及造成的風勢雨勢情形，及可能影響的區域來決定。