巴威路徑偏西　沒有地形保護「東北部、中部以北」首當其衝

▲巴威颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA、RAMMB/CIRA）



記者施怡妏／綜合報導

強颱「巴威」來勢洶洶，中央氣象署預報，颱風準備轉彎往西北、朝台灣東北近海靠近並通過，最快明天（9日）深夜就會發布海上陸上警報，10、11日（周五、六）是影響台灣最劇烈時候。資深氣象主播王軍凱表示，巴威接近台灣時雖會稍微減弱，但仍是結構完整的強烈颱風，尤其東北部、中部以北首當其衝。

資深氣象主播王軍凱在粉專發文，巴威靠近台灣時雖可能略為減弱，但整體結構仍完整，且暴風範圍相當大，7級風暴風半徑估達350公里。若目前預測不變，暴風圈最快周五傍晚接觸台灣陸地，颱風中心則可能在周六清晨從台灣東北部近海通過，路徑類似西北颱，全台都要提前做好防颱準備。

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轉向角度仍是關鍵

王軍凱指出，巴威接下來轉彎的角度仍是觀察重點，尤其明（9）日的路徑變化相當關鍵。依目前推估，颱風中心周六清晨將接近台灣東北部海面，但也不能排除與台灣地形產生交互作用後，「中心有可能登陸」。

王軍凱表示，巴威移動速度快，約每小時20公里，但因強度高、範圍大，加上這次路徑受到地形破壞較小，全台都會有明顯的風雨，「尤其東北部、中部以北首當其衝，影響最劇烈的時間就在周五晚上到周六白天」，提醒大家都要做好防颱準備，「這次巴威來者不善」。

周六清晨到白天全台風雨最強

王軍凱表示，依照目前路徑推估，周五下半天起，各地沿海風力會逐步增強，東北部風雨感受最早、也最明顯，入夜後可能出現強風豪雨。花蓮地區也會有一波波強風與強降雨，至於台東因受到地形屏障保護，預估以陣雨為主，風勢相對不強。

▲雨量圖。（圖／中央氣象署）



中部以北防狂風暴雨

周六清晨至白天，「是全台風雨最大的時間」，除了東北部風雨持續外，中部以北也可能出現狂風暴雨，南部同樣要防強風及豪雨。到了周六下半天，東北部風雨有機會逐漸緩和，花東因地形屏障影響，風雨也會明顯減小，但需留意焚風發生。西半部風雨則可能要等到周六晚間，才會逐步趨緩。

周六放颱風假機率偏高

王軍凱表示，周日巴威離開後，預估不會引進西南氣流，不過西南風仍會帶來水氣，南部、東部仍有短暫陣雨，北台灣及中部午後也有局部降雨機會。至於停班停課可能性，依目前資料來看，周六放颱風假的機率偏高；周五白天則尚未達放假標準，但晚間北台灣與中部沿海風力可能達標，仍須持續留意後續天氣預報。